Florencia Torrente reveló si quiere ser madre o no y si tendría un hijo sola: qué dijo

Florencia Torrente se sentó en el sillón de +Caras en Caras TV para compartir una entrevista íntima y profunda con Héctor Maugeri. Durante la charla, la actriz se abrió sobre el momento actual de su vida y reveló que atraviesa una etapa de cambios y reflexión.

“Estoy en una nueva crisis, pero está bien, las crisis de identidad son buenísimas. Estoy en un momento de mucho cambio, y en una búsqueda en la que estoy reafirmando lo que quiero ser”, confesó.

El clima íntimo y especial que se genera durante las entrevistas con el director de Caras, Héctor Maugeri, le permitió a la actriz hablar con total libertad sobre el momento que se encuentra viviendo.

“Estoy en una edad en la que me cuestiono si quiero ser madre, hacia dónde quiero ir, dónde vivir, qué quiero hacer. Tengo 36 años, es una edad clave para tomar esas decisiones”, explicó la actriz, quien forma parte del elenco de la película “Chocolate para 3”, junto a Romina Gaetani, y en la serie familiar “Los MacAnimals” de Disney+.

En sintonía, reflexionó sobre su deseo de ser madre: “Si bien la posibilidad de ser madre hoy es más amplia, te empezas a preguntar estas cosas, es el ruido que recorre las conversaciones”.

Acto seguido, afirmó: “Me encantaría ser madre en algún momento”, y señaló que su pretensión de tener un hijo no tiene relación con algún mandato social.

La diseñadora y empresaria del mundo de la moda, que recientemente se separó de Guido Ianaccio tras cuatro años de relación, también respondió la pregunta sobre si en su anterior pareja planificaron tener hijos: “Sí, lo habíamos planificado, pero no en ese momento que estábamos transitando, sino para más adelante”.

Por último, Maugeri quiso saber si ella estaría dispuesta a ser madre sin una pareja a su lado. “La verdad que no, no es lo que me gustaría. Prefiero dejarle los menores conflictos posibles a mi futuro hijo y tenerlo junto a una persona que elija”, concluyó Flor Torrente.

