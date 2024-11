En una nueva emisión de +Caras, Héctor Maugeri recibió en su living a Florencia Torrente, actriz, diseñadora y empresaria del mundo de la moda. Durante la íntima y profunda entrevista, la heredera de Araceli González habló como nunca de su vida, reveló detalles de sus relaciones amorosas pasadas y confesó que está en plena crisis de identidad.

Florencia Torrente en +Caras.

El clima cálido que caracteriza las entrevistas de +Caras y la larga relación entre el conductor y la talentosa actriz permitieron que Flor se sincere sobre su presente. “A diferencia de la Flor de los 18 años, hoy lo que más cuido es mi organismo, mi cuerpo, mi mente y mi alma. Durante todos estos años, construí las herramientas para salir de esos espacios de angustia y tristeza”, reflexionó sobre su desarrollo personal.

Asimismo, cuando Maugeri le preguntó en qué etapa de su vida se encuentra, la diseñadora y empresaria de la moda respondió con honestidad: “Estoy en una nueva crisis, pero está bien, las crisis de identidad son buenísimas. Estoy en un momento de mucho cambio, y en una búsqueda en la que estoy reafirmando lo que quiero ser”.

La actriz no solamente se dedica a las artes escénicas, sino que disfruta de otros tipos de arte. Sin embargo, afirma que actualmente se encuentra en un proceso de búsqueda. “Nace de mi curiosidad eterna, tiene sus pros y contras. Me encanta aprender, la curiosidad es el motor que me impulsa a todo”, explicó.

Luego, el conductor de +Caras indagó si había algún motivo específico detrás de esta búsqueda personal. “Estoy en una edad en la que me cuestiono si quiero ser madre, hacia dónde quiero ir, dónde vivir, qué quiero hacer. Tengo 36 años, es una edad clave”, concluyó Flor Torrente, dejando entrever la importancia que tiene esta etapa en su vida.

MDP