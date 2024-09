En los últimos días, se dio a conocer que Flor Torrente y Guido Iannaccio le pusieron fin a su relación. La información se conoció luego que la hija de Araceli González se volviera viral en un video junto a Mica Viccionte y Fabián Cubero, siendo que recibía su ayuda de sus amigos en plena mudanza. A partir de este clip, se conoció sobre la situación sentimental de la modelo y el productor, y recientemente se filtró el motivo por el que tomaron la decisión de ponerle fin a su relación tras más de cuatro años.

El motivo de la ruptura de Flor Torrente y Guido Iannaccio

Flor Torrente y Guido Iannaccio se pusieron en pareja en 2020, apostaron a su amor y el futuro de la pareja con la convivencia. Si bien ambos tienen un bajo perfil, en las redes sociales se mostraban muy compañeros. Por ello, llamó la atención que la modelo dejara en claro su separación al mostrar algunos detalles de su mudanza a su nuevo hogar, de soltera.

Sin embargo, ambos se llamaron a silencio y decidieron no hablar respecto a su separación pero poco tardó en conocerse los detalles de la separación. El periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, fue el encargado de revelar los detalles sobre los motivos que llevaron a la pareja a ponerle fin a su relación.

“Fue por un desgaste natural tras varios años juntos”, indicó el periodista, quien también señaló que la separación se efectivizó hace tres semanas y ahora ella se mudó. “Cuando me enteré de esto, una persona cercana a ellos me habló de un impasse, pero con el tiempo me confirmó que era una separación definitiva y me dio algunas razones”, agregó. En la mismo línea, Etchegoyen aseguró que Flor y Guido atravesaban tiempos distintos de sus vidas, lo que los llevó a no "congeniar".

En este contexto, habría sido la modelo quien puso fin al vínculo. “La decisión de separarse la tomó Flor. No fue de mutuo acuerdo. Déjenme decirles que, por la información que tengo, esto es definitivo. Lo digo porque he leído a fans de la pareja ilusionarse con una reconciliación, pero hoy por hoy no hay ninguna posibilidad”, detalló el periodista.

Por el momento, Flor Torrento no se pronunció al respecto, como así tampoco lo hizo Guido, quien a pesar de estar detrás de cámaras cuenta con una gran popularidad,