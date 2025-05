Silvia Pérez fue una de las mujeres más deseadas de los años 70 y 80, coronada Miss Argentina a los 19 años y consagrada como una de las “Chicas Olmedo” en la televisión argentina. Sin embargo, detrás de los flashes, la fama y los escenarios colmados, vivió una historia de amor tan intensa como trágica con Alberto “El Negro” Olmedo, que por años guardó en silencio y que ahora decidió compartir detalles en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV).

La historia de amor de Silvia Pérez y Alberto Olmedo

Su llegada al mundo del espectáculo fue casi accidental. Mientras veraneaba con sus hermanas en la costa, un fotógrafo le pidió a su madre permiso para retratarlas. Poco después, en 1974, Silvia era elegida Miss Siete Días y Miss Argentina. A la par de sus estudios en Traductorado de Inglés y Arquitectura, comenzó una carrera como modelo que pronto la llevaría a la televisión.

Silvia Pérez, Miss Siete Días.

Su ingreso formal al humor televisivo se dio con el programa Frac, humor para la noche, donde debía exhibir su cuerpo. Tiempo después admitiría que fue más por necesidad económica que por vocación. A pesar de todo, con su debut en Canal 13, descubrió su verdadera pasión: la actuación. Poco tiempo después, el capocómico la convocó para No toca botón, y con él comenzó una etapa que marcó su vida para siempre.

Alberto Olmedo y Silvia Pérez.

La relación con Olmedo, aunque discreta, fue muy profunda. “Quizás empecé a sentir algo especial cuando me llevó a una pizzería. Yo me quería ir del programa y él me escuchó, me valoró. No me miraba como todos los hombres, sino por lo que era”, contó Silvia con emoción. “Me enamoró su grandeza, su talento. Me hacía sentir diferente”.

Silvia Pérez revela cómo intentó salvar a Alberto Olmedo de las drogas

Durante su relación, El negro luchaba contra las adicciones, y la modelo intentó ayudarlo. Pero el amor no fue suficiente para salvarlo. “Me puse como proposito salvarlo. Mi objetivo era que esa persona tan grande, con tanto talento y amor para dar, no podía estar destruyéndose”, recordó.

Y agregó: “Me metí en los caminos más difíciles que pude haber. Yo no tomaba alcohol, nunca me drogué. Y él me decía que podía dejar todo cuando quisiera, pero yo no lo veía así”.

Silvia Pérez en +Caras: "Me puse como proposito salvar a Olmedo de las drogas".

Durante una semana Olmedo dejó las drogas, pero el brillo también pareció irse con ellas. “Estaba apagado, como chiquito”, relató Silvia, y recordó que incluso Hugo Sofovich lo notó. Fue entonces cuando decidió poner fin a la relación. Lo hizo en el teatro, antes de una función. Esa noche, mientras el elenco salió a cenar, ella optó por no ir.

Al día siguiente, el 5 de marzo de 1988, el país se estremeció con la trágica noticia: Alberto Olmedo había muerto tras caer desde el piso 11 del edificio Maral 39 en Mar del Plata. Silvia Pérez necesitó muchos años para poder hablar públicamente del amor que se tuvieron. Y aunque el dolor sigue presente, hoy lo recuerda con ternura, como un hombre que pudo apreciarla más allá de su belleza exterior y la hizo sentir diferente.