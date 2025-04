En una entrevista íntima con +Caras, el ciclo de Héctor Maugeri en Caras TV, Benjamín Rojas abrió su corazón y habló como pocas veces sobre el camino que recorrió hasta encontrar el amor verdadero y formar la familia que tanto deseaba.

Aunque su carrera estuvo marcada por el éxito desde muy joven, su vida personal tuvo su propio recorrido, atravesado por búsquedas, aprendizajes y deseos profundos. Hoy, Benjamín comparte su vida con Martina Sánchez Acosta, exproductora de televisión y actual pastelera, con quien está en pareja desde 2011. Juntos son padres de Rita, nacida en 2018.

Benjamín Rojas y su hija, Rita.

“Después de mi relación con Mery del Cerro tuve unos años de soltería. Ya estaba más grande y, desesperadamente, buscaba una compañera de vida. Quería enamorarme, formar una familia, tener un hijo... y encontré a quien hoy es el amor de mi vida: Martina”, confesó con emoción.

Así surgió el romance de Benjamín Rojas y Martina Sánchez

La historia de amor comenzó en el set de Cuando me sonreís, la comedia romántica protagonizada por Facundo Arana y Julieta Díaz. Allí, Benjamín era parte del elenco, mientras que Martina trabajaba detrás de cámara como continuista, encargada de cuidar cada detalle de vestuario y escenografía para evitar errores de continuidad.

“La conocí trabajando en Telefe. Ella es continuista, estuvo en El secreto de sus ojos. Me encantó cuando la vi. Más allá de lo físico, me encantó su forma de ser, su sentido del humor, su inteligencia. Tiene todo eso que me enamoró”, contó el actor.

Martina estudió cine y trabajó en distintas áreas del audiovisual, pero con el tiempo descubrió otra pasión: la pastelería. Hoy está al frente de Teodelinesias, su propio local en City Bell, que combina creatividad y sabor, y que se convirtió en un proyecto exitoso.

La conexión fue inmediata para él, pero la conquista no fue tan fácil. “Me costó conquistarla. Le ofrecía llevarla y ella no aceptaba. Fue duro. Estuvimos un año grabando hasta que, por cansancio, un día me dijo ‘bueno, alcanzame’", recordó entre risas Benjamín Rojas.