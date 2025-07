Grobocopatel reveló cómo conquistó a Verónica Cangemi: “Se sorprendió de que supiera tanto de música”

La historia de amor entre Gustavo Grobocopatel, uno de los empresarios agroindustriales más influyentes de Argentina, y Verónica Cangemi, soprano mendocina reconocida a nivel internacional, nació a partir de su mutua pasión por la música. En una reveladora entrevista con Héctor Maugeri para el ciclo +CARAS (CARAS TV), el fundador de Los Grobo Agropecuaria se animó a hablar como pocas veces de su costado más íntimo y artístico, y contó cómo nació la relación con su actual pareja.

Gustavo Grobocopatel reveló cómo conquistó a Verónica Cangemi

Aunque en apariencia provienen de mundos muy distintos —ella del universo lírico y él de la agroindustria, apodado incluso el “Rey de la Soja”—, la música es central en la vida del ingeniero agrónomo. “Ella dice que se sorprendió que, siendo un empresario, conociera tanto de música. Y después también me fue a escuchar antes de empezar a salir y le gustó cómo cantaba”, contó Grobocopatel. “Si bien era un cantante no profesional, no lírico, era un muy buen cantante de música popular, un buen cantante de música de cámara. Y se sorprendió con eso”, agregó orgulloso de su desempeño.

Verónica Cangemi, la argentina que logró convertirse en la mejor soprano del mundo.

Grobocopatel, que estudió música y cultiva desde joven el folclore y la música de cámara, junto a Cangemi lanzaron un disco en conjunto, titulado Entre dos mundos, donde fusionan sus estilos y trayectorias. En ese cruce entre lo popular y lo clásico nació también una relación artística y amorosa que hoy lleva más de siete años.

Una relación unida por el amor a la música

Durante el programa, Héctor Maugeri le preguntó qué diría Verónica sobre él. La respuesta llegó en forma de sorpresa: un video grabado especialmente para el programa. “Hola, Gus, me pidieron este mensajito. Solo puedo decir que te admiro, que estoy tan feliz por tu libro, porque cada página que leo es una inspiración. Le agradezco a la música cada día, porque gracias a ella nos encontramos, porque gracias a la música hay mucho amor, hay muchos proyectos. Te amo, te mando un beso enorme y éxitos con este maravilloso libro”, expresó la soprano. “¡Wow! Mirá lo que lograste que me diga”, respondió emocionado el empresario, visiblemente conmovido.

Además, contó que en su relación la complicidad y la música juegan un papel clave. “Hay admiración mutua, respeto y cariño, y también está la música. La música es algo mágico, ¿no? Amanecemos con música, vivimos con música, caminamos por el mundo con música, en este caso yo siguiéndola más a ella. Y descubriendo muchas cosas”, reflexionó Grobocopatel.

El destacado dúo lanzó en 2022 "Entre Dos Mundos", donde fusionan música clásica con folclore.

En ese sentido, relató con ternura cómo viven juntos los momentos más intensos. “Es muy lindo cuando nos emocionamos juntos. Vamos a escuchar algo y que sea muy bueno, y nos miramos y los dos estamos llorando de emoción. Los dos al mismo tiempo por lo mismo. Descubrimos en ese momento algo que nos impactó. Es un milagro”.

Con humildad, también reconoció que su vínculo con Cangemi lo llevó a mejorar como artista. “Trato de hacerle caso, de escuchar lo que me dice, y me ha hecho aprender mucho. Yo canto mejor ahora que hace cinco años”.

Gustavo Grobocopatel y un mensaje a favor del arte

Hacia el final de la charla, Grobocopatel dejó un mensaje que trasciende lo personal: el de animarse a mostrar las propias pasiones, incluso en entornos donde no siempre está bien visto. “Muchos amigos empresarios me dicen que ellos siempre hubiesen querido ser artistas, músicos, y que no pudieron. O porque la familia no los dejaba, o porque tenían otras actividades. Y me veían y sentían las ganas de retomar ese proyecto”.

Gustavo Grobocopatel en +CARAS.

“Cantar, actuar, pintar… es algo fundamental para todos. Ojalá que todo el mundo se anime a hacerlo. No importa si se hace bien o mal, lo importante es hacerlo con profesionalismo. Hay que estudiar, tomárselo en serio. No hay que dejarlo como a un costado, a lo que sea”, concluyó.

Gustavo Grobocopatel no solo encontró el amor en Verónica Cangemi, sino también una compañera con la que comparte la pasión más profunda de su vida: la música. Desde ese vínculo emocional y artístico, el empresario invita a romper prejuicios, a animarse a explorar el costado creativo y a vivir con sensibilidad.