Isabelita Sarli: la verdad sobre su origen, su madre biológica y la promesa de la Coca

En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Isabelita Sarli rompió el silencio y reveló una de las partes más desconocidas de su historia: su verdadero origen y el vínculo con su madre biológica, María Yolanda.

“Vino de Misiones a los 18 años como empleada doméstica a la casa de mi mamá. Se fue de vacaciones y volvió embarazada. Mi abuela había fallecido. Ella quería volver a Misiones porque era madre soltera, pero mi mamá y Armando le dijeron: ‘Quedate tranquila, vamos a ser sus padrinos’. Y así fue”, relató con naturalidad la hija de "La Coca" Sarli.

Nació el 4 de octubre de 1981, apenas cuatro días antes de la muerte de Armando Bó, quien fue pareja y director de gran parte de la filmografía que protagonizó la mujer que revolucionó el cine argentino. “Todos los amigos de mi mamá decían que vine a sanar un dolor”, recordó visiblemente emocionada.

El vínculo con su madre biológica es sano y presente. “Ella se casó, formó su familia, tengo una excelente relación con ella. Tengo dos mamás. No tengo papá”, expresó con seguridad, destacando el enorme rol que tuvo Isabel Sarli en su crianza.

Isabel "La Coca" Sarli como madre

Respecto a la crianza que le brindó desde el primer momento la reconocida actriz, compartió que nunca se separaron, siempre se mantuvieron unidas. "Era un amor incondicional. Mi vida hubiera sido completamente distinta sin ella: por la educación, por el amor, por todo lo que generó en mí. Estoy profundamente agradecida”, expresó.

Acto seguido, agregó: “Hice diez años de terapia. En un momento, quise separarme un poco de mi mamá, éramos demasiado unidas. Una vez le pregunté a mi psicóloga si me había hecho falta un padre, y me respondió: ‘Isabel, hice tan bien el trabajo que no’. Mi mamá hizo el trabajo de los dos”.

La adopción y los conflictos familiares

La Coca siempre la crió como su hija, sin embargo la adopción formal se concretó recién cuando Isabelita tenía 17 años. “Mi mamá toda la vida me quiso adoptar”, recordó. Pero no todos en la familia estuvieron de acuerdo.

Sobre su hermano Martín, Isabelita fue tajante: “Él no es mi hermano. No tenemos nada que ver. Nos llevamos diez años, es mucha diferencia. Él llegó primero a la casa y después yo, de bebé. Nunca tuvimos relación”.

Isabel "La Coca" Sarli y su hija, Isabelita.

El conflicto familiar estalló tras la firma del testamento de Isabel Sarli el 17 de junio de 2017, dos años antes de su fallecimiento. “Él dijo que mi mamá firmó con demencia senil. Pero para mí no es así. Fue una estrategia de abogados. Le salió mal. Es ilógico decir eso: mi mamá hizo entrevistas y colaboraciones después de haberlo firmado”, explicó, molesta.

Y concluyó: “Fue muy doloroso. Eso fue el quiebre. No quiero saber más nada. Mi mamá tampoco era millonaria. Me parece un desagradecido total a nuestra mamá. Eso no lo perdono”.