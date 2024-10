Jorgelina Aruzzi revela el verdadero motivo por el que decidió ser actriz

La reconocida actriz Jorgelina Aruzzi se sentó en el living de +Caras para tener una conversación íntima con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas de Caras TV. En esta charla, además de repasar su destacada trayectoria artística, Aruzzi reveló por qué decidió dedicarse a la actuación, profesión que descubrió de manera inesperada.

El inicio de Jorgelina Aruzzi en los escenarios

Al comienzo de la entrevista, Maugeri le consultó acerca de qué significa ser actriz. La intérprete, que brilló en producciones como Educando a Nina, 100 días para enamorarse y Chiquititas, respondió: “Ser actriz es parte de mi vida. Somos personas muy observadoras. Se nos imprime una imagen y tratamos de hacer algo con eso. Siempre contamos, protestamos; usamos la actuación para expresar cosas”.

Jorgelina Aruzzi en +Caras.

En ese momento, el conductor de +Caras continuó indagando y le preguntó si ser actriz es algo que trabaja diariamente o si, por el contrario, se da de forma natural. “Creo que las dos cosas”, reflexionó la artista.

Asimismo, contó su experiencia personal: “Tuve la posibilidad de conocer a mi actriz de casualidad. No sabía que iba a ser actriz o que me gustaba la actuación porque no actuaba en mi casa y no tenía a ningún familiar que estuviera vinculado al teatro”.

El encuentro casual de Jorgelina Aruzzi con su vocación

Seguido a ello, reveló que fue su padre quien la acercó al mundo de las artes escénicas. “Mi papá me llevaba al teatro y a eventos culturales. Quedé impactada cuando vi Madre Coraje en el Teatro Cervantes, que protagonizaba Cipe Lincovsky. Era muy chiquita y dije '¡Uy! ¿Qué es esto?'”.

Sin embargo, el momento que marcó el inicio de la pasión que la acompañaría toda su vida ocurrió en el Instituto Vocacional de Arte “Manuel José de Labardén”, una institución pública. “Ahí descubrí que me gustaba ser actriz porque pisé un escenario. Si no hubiera tenido la oportunidad, nunca lo hubiese sabido”.

Por último, Maugeri le consultó sobre la experiencia de estar en escena. “¿Qué sentiste cuando estuviste arriba de un escenario?”, le preguntó. “Es como la quinta dimensión”, contestó Jorgelina Aruzzi. Emocionada, agregó que “estoy en un lugar sabiendo que soy yo, pero a la vez, haciendo a otra persona”.

