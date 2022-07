Jorgelina Aruzzi será parte de Casados con hijos

Jorgelina Aruzzi sigue sumando éxitos a su lista laboral. Luego de haber conquistado al público en ficciones como "Educando a Nina", "100 días para enamorarse" y "El primero de nosotros", la actriz ahora cautivará a los fanáticos de "Casados con hijos".

La noticia la dieron hoy en Intrusos y fue la mismísima Jorgelina Aruzzi quien la confirmó en una Historia de Instagram. Allí, publicó el link a un posteo del medio Chapeau Argentina, donde daban detalles de su incoporación a la comedia protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña.

En Chapeau Argentina contaron que Jorgelina Aruzzi, será Azucena, el nuevo interés romántico de Dardo (Marcelo de Bellis) en la adaptación para teatro de "Casados con hijos", que debutará el 5 de enero de 2023, en el Teatro Gran Rex.

Es así que entonces la actriz reemplazaría de alguna manera a Érica Rivas, que no formará parte de la obra.

Érica Rivas.

Erica Rivas habló de su "comentada" salida de Casados con hijos

principios de 2020, cuando se iba a llevar acabo la obra teatral de Casados con hijos se armó un gran revuelo ya que fue confirmado que Érica Rivas (María Elena) no iba a ser de la partida y hablaron del tema casi todos los actores y productores. Ahora, a más de un año de ese hecho, la propia actriz, en una entrevista con Página 12, reveló su verdad sobre los hechos y dejó fuertísimas frases.

“Yo siempre tuve fama de loca, de problemática. Porque tengo problemas para desnudarme en cámara, o porque no quiero quedarme callada. Quiero que quede claro, yo no me fui, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado, comenzó contándole Rivas al diario.

Érica Rivas en Casados con hijos.

“Mirá lo que es el pacto de hombres, porque el mail se lo mandé a hombres, después de haber hablado con todos y cada uno. Y eso no fue dicho. No tenía ningún aliado... A mí me decían: 'Vos no te preocupes por vos, María Elena va a estar bien´. Pero no era un problema para mí, era también ver el contexto de ese personaje”, dijo Érica Rivas y agregó: “Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio”, comentó.

Luego de ver chistes referidos al bigote de una mujer, fue que Rivas mandó el mail que se hizo público: “Era agresivo el mail, no digo que no, pero era privado. La verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de eso. Ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso. María Elena no se quedaría nunca callada si le hablan de los bigotes, habría que seguirlo un poco más”, explicó Érica Rivas.

La familia Argento.

“La verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de una mujer que no se depila el bigote, había que seguirla un poco más", dijo y siguió insistiendo en que no se fue por su cuenta. “Yo no me fui. ¡Me echaron! Intenté hasta último momento y me dijeron que no”.

"¿Qué me decían? Que me quede tranquila que iba a ir un montón de gente que quería ver el mismo Casados con Hijos. Pero justamente, es una oportunidad y una responsabilidad para mí no cristalizar las cosas como si no hubiera cambiado el mundo. "Me tuve que morfar que me digan feminazi, que estaba demasiado alterada. Y yo soy la loca, histérica, la diva”.