Hace exactamente dos meses que Casados con Hijos hizo su gran debut en el teatro Gran Rex de la calle Corrientes en Buenos Aires.

Tras años de espera, donde inclusive, la pandemia hizo que la llegada de Casados con Hijos al teatro de pusiera en duda y se hiciera esperar otros años más, hoy, luego de dos meses ininterrumpidos de presentaciones, todas con un éxito indiscutible, los actores de esta sitcom se reunieron, una vez más, para celebrar el éxito.

Marcelo de Bellis, Guillermo Francella, Luisana Lopilato, Jorgelina Aruzzi, Flor Peña, Darío Lopilato.

Guillermo Francella, Luisana Lopilato, Florencia Peña, Marcelo de Bellis, Darío Lopilato y Jorgelina Aruzzi, celebraron el cierre de este primer ciclo de la obra de teatro de Casados con Hijos en el exclusivo restaurante porteño Enero Costanera, ubicado en Av. Rafael Obligado 7180.

Los actores que interpretaron a los personajes corales de la comedia más vista y siempre vigente en el país, disfrutaron de un ambiente de jungla, en un espacio perfecto para desconectar, bajar las revoluciones propias de dos meses de funciones y disfrutaron de las delicias gourmet que ofrece Enero Costanera.

Enero Costanera.

Luisana Lopilato se hizo presente con su esposo, el cantante canadiense Michael Bublé. En el caso de Darío Lopilato, se mostró muy feliz a un lado de su pareja, la modelo María Irigaray.

Luisana Lopilato y Michael Bublé.

Guillermo Francella.

Darío Lopilato y María Irigaray.

Las palabras de los actores de Casados con Hijos

Fueron dos meses de diversión, talento y risas, esperadas por miles de personas en el país, pero, en especial para sus actores y figuras más icónicas de la comedia Casados con Hijos.

Flor Peña agregó en su cuenta de Instagram algunas sencillas palabras para cerrar esta temporada: "Gracias, gracias, gracias. ¡Nos volveremos a ver!". Darío Lopilato: "Es un mix de emociones juntas. Simplemente gracias".

Las palabras de los actores de Casados con Hijos.

"De parte de todos talentos, Producción, Staff, y especialmente de Jorgelina Aruzzi ¡Simplemente Gracias!" agregó Jorgelina.

Luisana Lopilato se tomó un poco más de tiempo y dijo: "Gracias. No me alcanzan las palabras… me llena de felicidad saber que ustedes la amaron tanto como yo. Fueron dos meses llenos de emociones, junto a gente que quiero y admiro muchísimo!", la actriz agradeció a la producción completa y dedicó unas palabras especiales para su familia.

"Gracias a Mike, y a mis hijos que son lo más importante de mi vida y me acompañaron cada día. Y también gracias a ustedes, que lo hicieron posible", aseveró Luisana Lopilato.

S.A.