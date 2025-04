En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras, el ciclo de entrevistas de Caras TV, Juan Ingaramo se mostró más vulnerable y sincero que nunca. El músico cordobés, que transita un momento pleno tanto a nivel artístico como personal, habló de su carrera, de su relación con Violeta Urtizberea —con quien lleva diez años en pareja— y, especialmente, del gran cambio que significó convertirse en padre de Lila, la hija que tienen en común.

Juan Ingaramo y su amor por su hija Lila

Lila nació el 19 de septiembre de 2019 y, desde entonces, la vida de Ingaramo dio un giro profundo. “Lila fue buscada pero no tan rápido como apareció. A mí me dio miedo cuando nos enteramos que Violeta estaba embarazada. Si bien yo tenía 32 años, me sentía un adolescente de 19”, confesó en el living de +Caras.

Juan Ingaramo en +Caras: “Si bien yo tenía 32 años, me sentía un adolescente de 19”.

Pero ese miedo inicial pronto se transformó en amor incondicional. “He conocido sentimientos que no sabía que podía tener en lo personal”, expresó, haciendo una pausa para buscar las palabras justas. La paternidad, lejos de limitarlo, le cambió la vida.

Durante la charla, Maugeri citó una frase que artista había lanzado tiempo atrás: “Lo que me dio la paternidad no lo sentí con el éxito, con la plata ni con otra droga”. “Es cierto —ratificó Juan—. A veces, llegás a tu casa después de un día duro y hay un abrazo, una conexión con lo verdadero, que te pone en eje instantáneamente. En ese caso, es Lila para mí.”

El compositor de Welcome to Córdoba City, su quinto disco, no romantiza la paternidad. También reconoce los miedos y desafíos que conlleva: “Es una gran responsabilidad, un temor que pensé que no iba a tener. Desde que nació no estás más tranquilo. Tiene un precio muy alto ese amor”.

Con ternura y compromiso, Ingaramo también contó cómo se organiza en el día a día con Violeta para acompañar la crianza de su hija. “Cada vez que puedo la llevo al jardín. Por suerte, nuestros trabajos tienen la flexibilidad que te permite estar presente en situaciones así. Nos tenemos que repartir”, explicó. “No hay una forma correcta para ser madre o padre. Lo único correcto es el amor”, declaró.

Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea junto a su hija Lila.

En pleno trabajo sobre su sexto álbum —que verá la luz este año—, Ingaramo reveló que uno de los temas estará dedicado especialmente a Lila. “La estoy definiendo, de hecho, la estoy escribiendo con ella”, confesó emocionado. De esta forma, su hija no solo se convirtió en su cable a tierra, sino también en una fuente de inspiración que trasciende lo artístico.

Como ya contó en otras partes de la entrevista, su vínculo con Violeta lo impulsa a superarse constantemente. “Me obliga a ser mejor persona. No es demagogia. Violeta es tan grosa en su inteligencia emocional y sensibilidad que me hace dejar atrás miserias para estar a su altura”, dijo. Y agregó que, a pesar de los años, sigue sintiendo que debe reconquistarla todos los días.

Juan Ingaramo en +Caras: “He conocido sentimientos que no sabía que podía tener en lo personal”.

La historia de Juan Ingaramo demuestra que el éxito artístico no siempre garantiza plenitud. En su caso, fue el amor —por su pareja, por su hija, por su familia— lo que le dio sentido verdadero a su recorrido. Un artista que no teme mostrarse frágil, que encuentra belleza en lo cotidiano, y que, a través de su música, busca devolver un poco de todo lo que recibe.