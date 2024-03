Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea suelen inundar sus perfiles de redes sociales con fotos de la simpática Lila, su hija de 4 años que nació en septiembre de 2019. La niña es muy ocurrente y divertida, además de haber sacado un costado artístico gracias a sus padres y el “abuelo Mex”, como ella llama a Mex Urtizberea.

Juan Ingaramo, Violeta Urtizberea y Lila Ingaramo

Aunque están juntos hace 9 años y tienen una hija de por medio, Juan y Violeta no planean casarse. “No nos vamos a casar porque me parece que podría ser medio mufa. Vamos por los ocho años juntos y transitando un gran momento. Cada uno en lo laboral está bien. Con Lila todo es hermoso. Tenemos muchos proyectos y cosas en común muy lindas. Disfrutamos el presente”, explicó el cordobés en su momento.

Juan y Lila Ingaramo

Así está hoy Lila, la hija de Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea

Lila Ingaramo es una estrella de las redes sociales. Recientemente, su padre subió un video en el piano cantando 'Ya borré tu número del celular' junto a ella y Miel, amiga de Lila e hija de Mike Amigorena y Sofía Vitola. Las dos niñas se veían muy felices entonando junto al artista y claramente su faceta se debe a toda la gente que las rodea en su crecimiento.

Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea viven una muy linda relación que le enseña valores a su hija Lila. Además, Violeta también se refirió al caso de la boda entre ambos: “Es un poco por cábala... Pero igual, nos pasa que no le encontramos el porqué. Si lo encontramos, seguramente nos casemos, pero ya tuvimos una hija, tenemos una casa en común... ¡Es un montón!”.

