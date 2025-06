Laurita Fernández confirmó su separación: la palabra del supuesto tercero en discordia

Laurita Fernández vive días que podrían definirse como “movidos”. Hace algunas semanas, los rumores sobre su separación de Peluca Brusca se hicieron presentes de manera constante y evolucionaron de tal forma que hasta llegaron a involucrar a un tercero en discordia. Si bien con el correr de las horas los mismos se terminaron apaciguando un poco y todo hacía suponer que, a lo sumo, se había tratado de una pequeña tormenta, hace un puñado de minuto fue la propia conductora la que terminó dándoles veracidad y confirmando el final de su relación.

Laurita Fernández y Claudio Peluca Brusca.

Laurita Fernández confirmó su separación de Peluca Brusca

A la salida de La cena de los tontos, la obra de teatro que protagoniza Laurita Fernández, el móvil de Intrusos tuvo la oportunidad de conversar con ella. Luego de algunas preguntas de rigor sobre cómo se encontraba de salud y sobre los vídeos que compartió en los que se la veía llorando, llegó la confirmación que todos esperaban. “Estamos separados”, dijo la actriz.

Tras esas primeras palabras, explicó que todo había sido muy reciente y que estaba llevando el proceso que implicaba terminar “un vínculo tan hermoso” como el que habían tenido. “Sabemos que es lo mejor para los dos”, añadió.

Por último, Laurita Fernández dejó claro que, aunque el romance entre ambos se haya terminado, el vínculo laboral continúa firme y seguirá existiendo. “Armamos un equipo que yo siento como el alma de programa. Es fundamental”, sentenció, incluso desacreditando los rumores que hablaban de un posible pedido del productor para disolverlo.

La palabra de Emiliano Toper, el supuesto tercero en discordia entre Laurita Fernández y Peluca

Luego de las palabras de Laurita Fernández, desde Intrusos compartieron las declaraciones de Emiliano Toper, el apuntado como posible tercero en discordia de la relación. Sin dibujar la situación, el bailarín fue totalmente tajante y confirmó que efectivamente lo habían echado del programa por “decisión de la producción”.

Rápidamente la cronista del programa quiso saber si esta desvinculación estaba relacionada a los rumores que lo emparentaban con Laurita y, aunque él intentó relativizarlo, lo cierto es que terminó dejando dudas. “No creo que tenga que ver con los rumores, se me comunicó que la decisión ya estaba tomada desde antes. (…) no gano nada si no le creo (a Peluca)”, detalló, para luego reconocer que tras todo lo que había pasado “se puso un poco tenso el ambiente y se notaba”.

De esta forma, Laurita Fernández anunció su separación de Peluca Brusca tras infinidad de rumores y versiones cruzadas. Mientras, el apuntado como tercero en discordia se quedó fuera del programa, intentando quitarle peso a la situación, pero dejando muchas dudas en el camino.