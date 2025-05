“Hasta los 14 años era muy tímida”: la historia detrás del humor de Fernanda Metilli

En una nueva emisión de +Caras, Héctor Maugeri recibió a Fernanda Metilli. Con su energía característica y luciendo un saco colorido fiel a su estilo, la actriz y comediante se animó a hablar a fondo de su historia de vida. En una conversación íntima y honesta, reveló que durante su infancia la timidez fue una compañera constante y que el humor, lejos de ser solo una vocación, fue una herramienta fundamental de sanación y crecimiento.

La historia detrás del humor de Fernanda Metilli

“Hasta los 14 años era muy tímida, me costaba mucho vincularme”, confesó. “Descubrí que el humor me ayudaba a socializar. Me aprendí a defender con el humor. Era un escudo”, agregó. Ese “escudo” se convirtió con el tiempo en su identidad artística y personal.

Fernanda nació en Tandil, y fue allí donde dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación. Hoy es actriz, humorista, directora de teatro y una figura reconocida en la escena del stand up nacional. Su actualidad la encuentra protagonizando Empieza con D, siete letras, una obra dirigida por Juan José Campanella y compartida en escena con Eduardo Blanco, que marca otro hito en su carrera.

Fernanda Metilli y Héctor Maugeri en +Caras.

Durante la entrevista con Maugeri, recordó con emoción que su inclinación al humor nació en su casa desde muy chica. “Mis papás eran muy extremos. Tenían mucho humor y mucha tristeza”, relató con honestidad. “Cada uno con su estilo, los dos tenían mucho humor”. Ese contraste emocional fue, según explicó, el punto de partida de su camino: “Yo los miraba cuando hacían reír y dije ‘eso quiero’”.

Fernanda Metilli: “Transformé mi sensibilidad en risa y humor”.

Lo que empezó como una manera de conectarse con los demás y protegerse, hoy atraviesa toda su vida. “Para mí, el humor es una forma de vida que aprendí desde la infancia”, aseguró. Y no hay duda de que su carrera le abrió puertas y corazones. Además de convertirse en una artista querida y respetada por el público, hace más de diez años está en pareja con el también comediante Agustín “Rada” Aristarán.

Por último, con humildad, Fernanda Metilli habló desde el corazón: “Siempre tuve mucha sensibilidad. El tema fue transformar esa sensibilidad en un recurso sanador que fue la risa y el humor”. Su historia demuestra que, detrás del humor, hay mucho más que una vocación: se esconde un camino de superación y sanación.