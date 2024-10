Héctor Maugeri, en una nueva entrega del ciclo de entrevistas de Caras TV, recibió al actor, mago y comediante Agustín Aristarán, conocido como Rada. En una charla íntima, el artista recorrió su historia de vida y su carrera, revelando también detalles sobre su relación con Fernanda Metilli, su compañera de vida.

Rada y Metilli, ambos comediantes destacados, llevan una década juntos. Sin embargo, mantienen una relación en la que eligieron no convivir. “Estamos juntos, no somos una pareja abierta, somos una pareja tradicional, pero no convivimos. Tenemos como dos sucursales: yo manejo esta y ella la de Capital, y estamos súper felices”, explicó Rada, con su característico humor.

Acto seguido, el actor compartió detalles sobre los gustos de su novia en decoración. “A Fer le gusta mucho la decoración y tiene una casa muy particular, con muchos colores, más tirado a lo Frida Kahlo. Ella está feliz de la vida con el tobogán que hay en mi casa, fue la primera en estar de acuerdo”, contó el comediante, reflejando la complicidad que comparten no solo en el ámbito laboral.

Cómo se conocieron Agustín Aristarán y Fernanda Metilli

Además de su vida en pareja, Rada habló con orgullo sobre la carrera de Metilli, quien actualmente protagoniza la exitosa obra “Exit” junto a Nancy Dupláa y Juan Pablo Geretto en la Calle Corrientes. “Es una tremenda actriz y una de las personas que más admiro”, develó Agustín, resaltando el talento y fascinación que tiene con su pareja.

Oriundos de diferentes ciudades –ella de Tandil y él de Bahía Blanca– ambos llegaron a la Capital Federal para perseguir su pasión por la actuación. Se conocieron por primera vez durante la grabación de un programa piloto, donde el talento escénico de Fernanda dejó una profunda impresión en él.

“Lo que me impactó fue el talento escénico de Fernanda, y después conocí una persona increíble, buena y generosa como pocas veces vi”, confesó el multifacético artista, cuando Maugeri le consultó qué lo enamoró de ella.

“Nos enamoramos porque ambos sacamos lo mejor del otro y nos potenciamos. No hay ego en nuestra relación, nos acompañamos en todo lo que hacemos”, afirmó Rada, enfatizando el compañerismo y el respeto mutuo que los une. Aunque el trabajo es una parte importante de sus vidas, Agustín Aristarán compartió que “soy muy fanático del laburo, pero con ella hablamos poco de trabajo”.

