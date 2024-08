Julieta Prandi decidió finalmente romper el silencio sobre la explosiva rivalidad que, durante más de dos décadas, las involucró a ella y a Pampita. La actriz y modelo fue la más reciente invitada de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri para CARAS TV. Durante la íntima conversación, Prandi habló como nunca y compartió detalles reveladores sobre este capítulo en la historia de la moda argentina.

Prandi, quien siempre soñó con estudiar Ciencias de la Comunicación, terminó destacándose en las pasarelas más importantes del país y del mundo, consolidándose como una de las modelos más influyentes de su generación. Sin embargo, también le tocó vivir el lado oscuro de la moda. Durante la época de los desfiles de Roberto Giordano, Julieta Prandi y Carolina “Pampita” Ardohain mantuvieron una relación tensa, tanto sobre la pasarela como detrás de los escenarios.

Julieta Prandi rompió el silencio sobre su relación con Pampita

La disputa entre Julieta Prandi y Pampita, también incluía a otra destacada modelo Nicole Neumann y se convirtió en una de las rivalidades más notorias en el mundo de la moda y el espectáculo en la década del 2000. Tal es así que los medios de comunicación de la época hablaron de la "guerra de las modelos" para describir esta rivalidad.

No obstante, Prandi aclaró que su relación con Pampita no fue tan conflictiva como se pintaba en los medios. "Nunca tuve un problema con Caro. Jamás", aseguró.

Además, Julieta recordó los días en que la competencia en el mundo de la moda era intensa y las rivalidades estaban a la orden del día. "En la época de modelo no es que nos matábamos entre nosotras: la modelo es competitiva porque vos sos tu empresa. Rubias contra morochas, rubias contra rubias; si eligen a otra, vos no quedás”, explicó.

"Es imposible la amistad entre modelos y que todas estén en paz; siempre hay cierta competencia. Por supuesto, era consciente de lo que sucedía", agregó.

Al final de la entrevista, Maugeri invitó a Prandi a mirarse en un espejo y dirigirse unas palabras a sí misma. Emocionada, la modelo dijo: "Veo a mi mejor amiga. La mujer que me salvó la vida y de quién estoy muy agradecida. Ya no estoy enojada conmigo, hoy siento orgullo de quien soy y me digo ‘gracias’", cerrando así su participación en el living de +CARAS.

