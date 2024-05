Carolina “Pampita” Ardohain fue la invitada de esta semana del ciclo de entrevistas de Héctor Maugeri, +Caras, transmitido por Caras TV y Net TV. Durante su visita, la reconocida modelo rompió el silencio y habló sin filtro del apodo que le pusieron en sus inicios.

Nacida el 17 de enero de 1978 en General Acha, La Pampa, Carolina Ardohain creció en el pequeño pueblo de Doblas. Durante la entrevista, rememoró cómo su niñez en un entorno sencillo y rural la ayudó a valorar las cosas simples de la vida. "No teníamos juguetes, éramos de un lugar muy austero, con una naturaleza maravillosa. Jugaba mucho en la calle y con mis primos", recordó con cariño.

Pampita y Héctor Maugeri

A finales de la década de los 90, Pampita irrumpió en las pasarelas, causando una verdadera revolución. La modelo afirmó que sus primeros años en la industria fueron mágicos. “Yo no me sentía diferente. Me sentía una bomba”, confesó entre risas. Además agregó que “salía a la pasarela y sentía que medía dos metros. Salía a arrasar, no me detenía nada”.

Pampita y su polémico apodo

Sin embargo, también le tocó vivir el lado oscuro de la moda. Algunas de las modelos que en esos momentos ya estaban consolidadas no soportaban la belleza y determinación de Pampita, y mucho menos la popularidad que estaba ganando, lo que las llevó a declararle la guerra en las pasarelas.

Pampita en el living de +Caras

En +Caras, Pampita contó cómo enfrentó las críticas y apodos despectivos que le pusieron sus colegas. Maugeri le preguntó cómo se sintió al ser llamada “camuca” o “mucama” por sus compañeras y Ardohain respondió con sencillez: “No me dolió. Si uno está bien, esas cosas no te influyen. Estaba tan contenta y disfrutaba tanto de mis trabajos que no había nada que me pudiera detener. No sentía lo malo porque lo mío era muy grande”.

Además, el conductor indagó sobre el éxito y le consultó si alguna vez le dijeron que no triunfaría. “No. Y si me lo dijeron, no lo habría oído”, contestó Pampita. Y continuó: “Nunca tuve lugar en mi cabeza para el no éxito en mi forma de pensar”. También, explicó que “el éxito es cuando tenés paz, cuando ya no tenés que ir detrás de nada. Era una sensación de libertad muy grande, a pesar de que en los primeros años trabajé muchísimo”.

Pampita fue elegida Reina de los Estudiantes en 1995

Por último, la producción compartió videos de la primera vez que Pampita apareció en la televisión en 1995. Con sólo 16 años, se apoderó de los medios locales y recordó: “Me encanta. Ahí tenía que trabajar porque quería pagarme el viaje de estudios y para mi familia era imposible. Como había salido Reina de los Estudiantes, me invitaron a un canal. Estuve en un programa de deportes y era la que hacía los sorteos. Esa plata la puse mes a mes para el viaje de estudios”.

MDP