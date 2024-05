Pampita se hizo presente en +Caras para compartir un divertido y agradable reportaje junto a Héctor Maugeri que se verá esta noche a las 20hs.

En el programa que también se puede ver por Net TV, el objetivo es honrar y acariciar el corazón de las celebridades que se acercan a repasar parte de su vida.

A través de la pantalla de CARAS TV, Pampita respondió todas las consultas del conductor del segmento de entrevistas.

En el repaso de las tapas de la Revista CARAS que la tuvieron como protagonista, tocó hablar de su relación con Nicole Neumann.

La esposa de Roberto García Moritán dejó atrás esos rumores de que están enemistadas y reveló que se siguen en redes sociales y trabajaron juntas.

Pampita sobre Nicole Neumann

En primer lugar, Pampita reflexionó: "No odio a nadie. El odio te oscurece, te amarga". Luego, complementó: "Te engancha en el pasado".

"No es verdad que nos odiábamos", expresó en referencia a los rumores que decían que no se podían ver con Neumann.

"El tema de la rubia y la morocha servía para hacer los teams, las revistas jugaban mucho con eso", continuó diciendo.

Por otro lado, Maugeri mencionó que la pareja de Manuel Urcera dijo en varias oportunidades que no fue la que calificó a Pampita de "camuca". La respuesta no tardó en llegar y tuvo mucha liviandad: "Ya no me importa".

Pampita y Héctor Maugeri.

"A la gente le gustaba decir 'a mi me gustan las morochas' o ' a mi me gustan las rubias. Éramos como dos referentes de bellezas argentinas muy distintas y la gente elegía'", respondió acerca del "enfrentamiento" entre los tonos de cabellos.

Luego, el director de la Revista CARAS le consultó en relación a si se empujaban en los desfiles y Pampita contestó: "Nos empujábamos todas en la pasarela, había mucho codazo".

Posteriormente, la modelo profundizó: "Tenías que aguantar porque te caías de cabeza en los tacos. Estábamos acostumbradas a resistir".

La relación de Pampita y Nicole Neumann en la actualidad

Carolina Ardohain se hizo presente en el estudio de +CARAS, programa que se transmite a través de CARAS TV, y compartió un grato momento.

Allí, estuvo acompañada de Héctor Maugeri que logró una complicidad absoluta, la cual viene de hace mucho tiempo y cada año se fortalece más y más.

Pampita en el estudio de +CARAS.

Con este agradable ambiente para conversar, Pampita siguió hablando de su vínculo con Nicole Neumann.

"No somos enemigas. Trabajamos juntas, nos seguimos en redes", explayó al respecto de los supuestos que siempre instalaron que estaban enemistadas.

Por último, le brindó todas las buenas vibras en un contexto en el que su colega está pronto a dar a luz al también hijo de Manuel Urcera.

"Me alegro por su situación y el hijo que está por venir", concluyó Pampita en cuanto a Neumann.

Música original Lucas Tencer

Producción General: Liliana Castaño y Héctor Maugeri.

Producción periodística : Rebeca Peiro y Fabián Cataldo.

Escenografía y deco: Martín Roig

Diseños escenográficos: Marcelo Péndola

Muebles: Landmark

BL