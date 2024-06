La difícil relación de Florencia Peña con su papá: “No entendía”

Florencia Peña visitó los estudios de Caras TV y fue la invitada especial de +Caras, el ciclo de entrevistas a celebridades conducido por Héctor Maugeri, que ahora también se transmite por Net TV. Durante la íntima conversación, la icónica actriz reveló detalles de su vida privada y habló de su familia, especialmente de la relación con su padre.

La célebre actriz argentina es hija de Norma Finoli y Julio Peña, de quienes se sabe poco, aunque, según cuenta, recibió una educación con valores de antaño. Flor, una mujer que disfruta la libertad en todas las facetas de la vida, destaca que el vínculo con sus padres fue muy complejo y que implicó superar la inflexibilidad de sus padres.

El difícil vínculo con su padre

La actriz dio vida a ‘Moni’ Argento, de 49 años, hace un balance de su historia y explica: “La Florencia que soy, a punto de cumplir 50 años, no es la que era. Tuve que pelearme con muchas estructuras familiares para poder disfrutar del sexo y ser la que soy, plantar bandera con respecto a la libertad”.

Con sinceridad, admitió: “Mis viejos eran hermosos como padres. Siempre fueron de tener su mirada puesta en mí, pero eran muy estructurados. Tuve la bancada de ser artista, pero no la del riesgo, y yo siempre fui de correr riesgos. Tuvieron que aceptar que yo era distinta a lo que habían planeado”.

Flor Peña en los estudios de Caras TV

Respecto a la relación con su padre, Julio, quien falleció a causa de un cáncer terminal en 2020, la actriz relató una anécdota decisiva, la que le permitió sanar el vínculo padre e hija antes de que sea tarde. “Cuando mi papá se estaba yendo, yo estaba haciendo Cabaret. Vino a verme. Entró a mi camarín, me abrazó muy fuerte y lloramos mucho juntos porque sabíamos que era la última vez que me iba a ver”, comenzó a contar.

Luego, al borde de las lágrimas, la protagonista de “Mamma Mía” contó: “‘Ahora entendí, vas a estar bien’, me dijo. Le costó 40 años darse cuenta de que mi independencia no era algo malo, sino algo bueno”.

Por último, emocionada, agregó: “Yo le decía: ‘Confía en mí, papá’. Yo soy quien elijo ser, cada día de mi vida. Me voy cuando soy infeliz, cuando siento que algo no me va a hacer brillar o no tengo nada que dar. No me voy en los fracasos, me los banco porque son enseñanzas. El éxito no te enseña nada. Solo deseamos que sea para siempre”.

Flor Peña en el rol de mamá

Maugeri añadió: “Viendo a esta mujer que necesita la aprobación y el cariño del padre, habiendo recorrido todo, puedo decir que no es lo mismo que un padre o madre te abrace y te diga 'vas bien'”. “Por eso, yo soy esa clase de madre”, soltó Flor Peña.

Madre de tres hijos varones: Tomás y Juan Otero y de Felipe, fruto de su relación con Ramiro Ponce de León. Florencia Peña es coherente con lo que expresa, por eso procura educar desde la libertad y el acompañamiento. “A mis hijos les digo: ‘Dale, dale, yo voy a estar acá. Voy a ser tu espalda, siempre que pueda’. No los voy a poder librar de sus dolores porque vienen a aprender. Me van a tener, aunque no esté de acuerdo con algunas cosas”, cerró la icónica actriz acerca de su rol de madre.

MDP