Lilita Carrió rompió el silencio y reveló cuánto tardó en superar la muerte de su novio

Elisa “Lilita” Carrió brindó una entrevista a corazón abierto en +Caras, donde habló tanto de su vida personal como de su trayectoria política. Durante la conversación con Héctor Maugeri, la ex diputada se animó a recordar los amores de su juventud, imaginó su velorio y reveló el profundo dolor que sufrió tras la trágica pérdida de un novio en un accidente.

Los amores que marcaron la juventud de Lilita Carrió

La líder de la Coalición Cívica y excandidata a presidenta, de 67 años, conversó durante una hora con Maugeri, reflexionando sobre los momentos clave de su vida, desde su juventud hasta el presente. Recordó su primer matrimonio, en 1973, cuando a los 17 años se casó con Enrique Santos, un dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de 23 años, a quien conoció en un partido de rugby. Un año después del casamiento, nació su primer hijo, pero la pareja se separó a los tres meses.

Lilita Carrió y Enrique Santos

“Me casé muy chica porque quería hacer el amor", confesó Lilita, sincerándose sobre su juventud. “Era muy chica, pero me creía muy grande. Terminé la secundaria a los 15 años y a los 16 ya estaba en la facultad. Yo creía que, si no tenía a mi hijo, me iba a recibir a los 19”, explicó.

El dolor de una pérdida trágica

En uno de los pasajes de la entrevista, Carrió también habló de su vida amorosa entre su primer y segundo matrimonio, revelando un episodio que la marcó profundamente. “Entre los 16 y los 28 pasaron muchos hombres por mi vida. La única persona que elegí se murió. Mi novio murió a los seis meses de haber empezado a salir, en un accidente”, relató, visiblemente conmovida.

Dando a entender el impacto que ese hecho tuvo en su vida, confesó: “Tardé casi 30 años en superar la angustia”. A su vez, manifestó que necesitó tratamiento psiquiátrico para afrontar la trágica pérdida de su elegido.

Lilita Carrió en los estudios de Caras TV

Además reflexionó sobre su adolescencia, recordando que siempre estuvo rodeada de muchas amistades, aunque confesó que su elección de parejas no siempre fue la mejor. “No me gustan los hombres lindos”, comentó, y agregó: “Yo elijo mal. Mi papá decía: ‘esta chica es muy inteligente para muchas cosas, menos para elegir marido’”.

A pesar de los altibajos en su vida amorosa, Lilita Carrió encontró estabilidad en su segundo matrimonio, a los 28 años, con el abogado Miguel Ángel Benítez. Con él tuvo dos hijos más, Victoria e Ignacio. “Con el segundo tuve un buen matrimonio y tuve unos hijos divinos. Somos una gran familia”, aseguró con satisfacción.

MDP