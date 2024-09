Lilita Carrió se sinceró sobre la discriminación que recibe: "La política me costó la vida"

La ex diputada nacional Lilita Carrió, de 67 años, fue la invitada de honor en +Caras, donde mantuvo una extensa y reveladora charla con Héctor Maugeri. Durante la entrevista, Carrió repasó diversos aspectos de su vida y carrera política, y reflexionó sobre los cambios bruscos que sufrió a lo largo de los años, los cuales afectaron su salud física.

Lilita Carrió, una política fashionista que enfrenta los prejuicios sociales

A lo largo de su carrera, Elisa Carrió ha sido una de las figuras más importantes de la política nacional. Sin embargo, la abogada también tiene otra faceta: es una mujer con un gran sentido del humor y una marcada pasión por la moda. Durante la entrevista, sorprendió al lucir prendas de su propia marca, By Lilitas, una línea que apuesta por talles XL y ropa holgada, como una respuesta a los estigmas relacionados al peso que existen en la industria textil. “Hay mucha discriminación”, afirmó Carrió.

Haciendo referencia a las dificultades que enfrentan muchas mujeres en el mundo de la moda, ejemplificó: “Una mujer delgada, de 70 kilos, entra a una boutique y le dicen: ‘no hay talle’. Las mujeres gorditas no pueden entrar al lugar porque sienten que ninguna moda es accesible a ellas”.

Lilita Carrió y su peor momento de salud

En ese momento, la referente de la Coalición Cívica recordó un momento clave de su vida relacionado con su cambio físico, específicamente cuando tuvo a su hija Victoria. “Yo era 90-60-90, después tuve a Victoria y engordé 40 kilos. Después bajé 30, quedé en sesenta y pico, pero mí marido me hizo adelgazar y llegué a 58 kilos”.

La juventud de Lilita Carrió

En sintonía, compartió cómo su peso volvió a subir durante su siguiente embarazo: “Cuando me embaracé de Nacho, engordé y llegué a pesar 105 kilos. Me comí todo”, agregó con su característico humor.

El impacto de la política en la vida de Lilita Carrió

Mientras Maugeri le mostraba fotos de diferentes etapas de su vida, Carrió se detuvo en una imagen que reflejaba el complicado momento que estaba viviendo. “Esa foto es del 2003, engordé por el estrés. La otra me la sacó Noticias en el 2004. ¿Sabes lo que pasó? Me fui a la posada del Qenti, en un programa. Sentía que no podía caminar, nadar. En tres meses bajé 50 kilos porque caminaba, empecé a correr, y se me fue el estrés. Así me dejó la responsabilidad de un país”, comentó.

El brusco cambio de salud de Lilita Carrio

Luego de escucharla atentamente, el conductor de +Caras, intrigado, le preguntó si se reconocía en esa imagen. “Me había olvidado que era mujer porque solo pensaba. Estaba en la comisión de lavado, todo el mundo quería que sea presidenta, me enfrentaba a poderes enormes, a la SIDE por el tema de los bancos que había denunciado. Me había separado”, explicó.

Lilita Carrió y Héctor Maugeri

Seguido de ello Carrió agregó que la política afectó su vida personal y contó cómo un 24 de diciembre, estando separada y sin casa, se sentía al borde del colapso. “La política me costó la vida pero yo no tenía miedo, era mi deber, mi misión”, expresó con convicción la ex diputada nacional.

Finalmente, Lilita Carrió compartió un momento de profunda espiritualidad que marcó su recuperación. “Un 24 de diciembre, estaba en una posición fetal cuando viene mi mamá y me dice ‘un viejito quiere hablar con vos’. Esto no lo conté nunca. Lo atendí y él me dijo ‘Dios la va a ayudar, yo lo único que le traigo es un mensaje, Dios la va a ayudar a que se recupere’ y se fue y ahí vino mi recuperación”, concluyó.

MDP