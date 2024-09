En la edición del jueves de +Caras, Héctor Maugeri recibió en su living a Elisa "Lilita" Carrió, donde la ex diputada nacional no sólo repasó su vasta trayectoria política, sino que también compartió detalles inéditos de su vida personal. Durante la conversación, Carrió reveló el verdadero motivo por el cual decidió casarse a los 17 años con Enrique Santos, líder de la Sociedad Rural de Chaco.

El matrimonio apresurado de Lilita Carrió

Elisa Carrió y Enrique Santos, un dirigente de la UCR, se conocieron en 1972 durante un partido de rugby. Ambos, jóvenes y apasionados, no tardaron en entablar una relación intensa, aunque de corta duración. Él, un joven apuesto pero introvertido, y ella, una joven de gran popularidad y uno de los mejores partidos de la zona, se casaron en 1973. Carrió tenía apenas 17 años y Santos, 23.

El casamiento de Lilita Carrió y Enrique Santos

Un año después del casamiento, nació su primer hijo. Sin embargo, a los tres meses, la pareja se separó. “Me casé muy chica porque quería hacer el amor. Era muy chica y además me creía muy grande. Terminé la secundaria a los 15 y a los 16 ya estaba en primer año de la facultad. Yo creía que, si no tenía a mi hijo, me iba a recibir a los 19”, confesó la abogada Carrió, reflexionando sobre las decisiones apresuradas de su juventud.

La presión de los estándares de belleza

En otro momento de la entrevista, mientras Maugeri le mostraba fotos de su juventud, Lilita recordó momentos clave de su vida. "Era muy chiquita, pesaba 46 kilos cuando me casé, y aun así creía que era gorda. En esa época apareció Twiggy y todas nos moríamos de hambre", comentó, refiriéndose al impacto de los estándares de belleza de aquella época.

Lilita Carrió en su adolescencia

“El problema que tuve con mi hijo, el que tiene 50 años, es que él comía y yo le robaba la mitad de su comida porque estaba de dieta. O sea, la imagen con la que se quedó era que yo le robaba la comida”, recordó entre risas.

Carrió también compartió una anécdota sobre su hermano "Tatin", con quien tuvo una relación cercana durante su niñez. “Mi hermano me alquilaba todo. Me decía: ‘Por favor, ¿me das un pedazo de tu milanesa? Yo te pago’. Así que siempre terminaba comiendo un poco de milanesa”, contó, haciendo alusión a las dietas que involuntariamente realizó.

Lilita Carrió reveló cuánto tardó en superar la muerte de su novio

Más de una década después de su primer matrimonio, a los 28 años, Carrió volvió a casarse, esta vez con el abogado Miguel Ángel Benítez, con quien tuvo dos hijos más, Victoria e Ignacio. Reflexionando sobre su vida amorosa, reveló: “Entre los 16 y los 28 pasaron muchos hombres por mi vida. La única persona que elegí se murió. Un novio murió a los seis meses después de empezar a salir, en un accidente. Tarde casi 30 años en superar la angustia”, concluyó Lilita Carrió con honestidad, rememorando uno de los momentos más dolorosos de su vida.

MDP