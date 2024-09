Quién está realmente detrás de la marca “By Lilitas” de Lilita Carrió

En la última edición de +Caras, Héctor Maugeri recibió en su living a Elisa "Lilita" Carrió, donde la ex diputada argentina no sólo repasó su trayectoria política, sino que también compartió detalles inéditos de su vida personal. Entre los temas más destacados de la charla, Carrió habló en profundidad sobre su marca de ropa “By Lilitas” y su compromiso con la inclusión en la moda.

Lilita Carrió, una política con espíritu fashionista

Elisa María Avelina Carrió, más conocida como Lilita Carrió, ha sido una de las figuras más influyentes de la política argentina. Sin embargo, la ex diputada también tiene otra faceta: es una mujer con una marcada pasión por la moda. En 2021, decidió lanzar su propia línea de ropa, By Lilitas, orientada a ofrecer talles XL y prendas holgadas como respuesta a los estigmas que prevalecen en la industria de la moda. “Hay mucha discriminación”, aseguró durante la entrevista.

Lilita Carrió y Héctor Maugeri

La abogada Carrió reveló cómo empezó su marca: “By Lilitas empezó sin un peso y después llegó la pandemia. A mí siempre me encantó. Yo hacía vestidos de gasa cuando tenía 14 años, me gustaba coser. Ahora me olvidé. Pero, con mis amigas nos hacíamos la ropa”, comentó entre risas.

Un proyecto de inclusión y empoderamiento

Como diseñadora y modelo de su propia marca, Lilita busca conectarse con otras mujeres que enfrentan desafíos similares.“Hay una identificación de las mujeres conmigo”, comentó. “Todas las mujeres, a veces, estamos mal, nos sentimos gordas, pero somos todo al mismo tiempo. Yo por más que leía Platón también leía Gente o Caras”, reflexionó.

Sobre los años de críticas que enfrentó, Carrió fue clara: “Me dijeron gorda y sucia durante casi 20 años, pero yo tengo una autoestima muy alta”. Agregó que su marca es un ejemplo de empoderamiento: “Uso mis modelos en mis amigas. Es un empoderamiento enorme”.

Lilita Carrió luciendo prendas de su marca

Para esta política de espíritu fashionista, el secreto está en la comodidad: “Hay que ponerse la ropa más suelta, no hay que apretarse. La cuestión está en los accesorios”, afirmó y reivindicó la importancia de vestirse para sí misma: “Uno no se viste para el otro, se viste porque le gusta”.

Durante la conversación, Lilita también se refirió a los desafíos que enfrenta la moda en cuanto a talles y diseños: “En Estados Unidos encontras todos los talles. Mi marca afecta el mercado. Acá hacen las mangas chicas, yo que tengo brazos anchos, tengo que agrandar la manga. Si me tengo que comprar algo small me lo compro y después lo agrando, lo rediseño”.

El remedio de Lilita Carrió contra el ego

Por otra parte, Maugeri recordó los inicios de Elisa en la política y cómo lidiaba con la fama. Cuando comenzó a ser reconocida, Lilita se dio cuenta de que la popularidad podía desviarla de su esencia. “En un momento, los medios decían: ‘de gordita anónima a estrella de la Convención’. Sentí que algo de eso era mentira”, relató.

Lilita Carrió en +CARAS

Y por último, Lilita Carrió compartió su técnica para mantener los pies en la tierra: “Es un santo remedio para bajar el ego, se lo recomiendo a todos los políticos cuando les agarra la fama. ¿Qué hice? Me desnudé frente al espejo y me miré la celulitis. Acababa de tener a Ignacio, tenía tres meses. Ahí empecé: ‘Yo no soy nada’. Tenés que bajarte cuando todos te agrandan. Todos somos ordinarios, en el mejor sentido de la palabra”.