María Rosa Fugazot tras la muerte de su hijo: “Hubiese dado todo porque él pudiera disfrutar de sus hijos”

“Hubiese dado todo porque él pudiera disfrutar de sus hijos”, confesó con dolor María Rosa Fugazot en +CARAS, al recordar la partida de su hijo René Bertrand, quien falleció repentinamente el 26 de junio de este año. En una charla íntima con Héctor Maugeri, la reconocida actriz de cine, teatro y televisión habló desde lo más profundo de su corazón sobre la pérdida del hijo que tuvo junto a César Bertrand.

René, talentoso actor y director, había seguido los pasos de sus padres en el mundo artístico y se destacó en televisión, teatro y cine. Su muerte, debido a un cáncer de huesos, a los 53 años generó conmoción en el espectáculo argentino y un vacío irreparable en su familia, unida por fuertes lazos de amor.

María Rosa Fugazot, René Bertrando, su pareja Belén Giménez junto a sus hijos: Sofía y Franco.

El desgarrador testimonio de María Rosa Fugazot tras la partida de René Bertrand

“¿Cómo se despide de un hijo? ¿Cómo se acomoda ese dolor?”, le preguntó Maugeri. Fugazot, con entereza y angustia, respondió: “Mirá, no. Primero, no se despide. Después, ni siquiera pude llorar porque me bloqueé. Después te hacés preguntas… ¿por qué él? ¿Por qué él con dos nenes chiquitos, con una pareja maravillosa, con una relación divina con su mujer? No hay porqués. Las cosas pasan y uno tiene que aceptarlas, porque no queda otra. No hay manera de entender ciertas cosas”.

María Rosa Fugazot y su hijo René Bertrand.

La actriz de 82 años relató cómo atraviesa el duelo día a día: “Soy como un autómata: hago las cosas, voy, vengo, me levanto, me acuesto. A veces tengo palpitaciones, a veces me duele la cabeza, tengo un vacío en el estómago. No tengo ganas de levantarme, y la única manera en la que me siento bien es dormida, porque parece que sigo de largo. Uno puede estar preparado para muchas pérdidas en la vida, pero nunca para la de un hijo. Jamás”.

Sobre los últimos momentos junto a René Bertrand, recordó: “Sí, siempre hablamos. En los últimos momentos, cuando estaba en terapia, la dejé más a mi nuera. Él va a estar siempre acá. Pero hubiese dado lo que no tengo porque pudiera disfrutar de sus hijos, que era lo que más le importaba. Él se rompió el lomo trabajando, estudiando, dirigiendo, actuando, escribiendo. Tenía tanta capacidad, amaba lo que hacía y, sobre todo, amaba la vida y compartirla con sus hijos”.

