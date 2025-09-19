Juana Viale reveló la receta de su ensalada de autor que nombró en honor a su hija Ámbar: rica y apta veganos

Juana Viale da todo por sus hijos, que la acompañan en todo momento y en sus proyectos más importantes. Es por eso que también los incluye en sus platos más saludables, y hasta nombra en honor a ellos. Junto a su hija Ámbar, comparten una dieta vegetariana desde hace un tiempo, por lo que no dudó en mostrarle a sus seguidores una de sus recetas ideales para todos los momentos del día, y que se llama como su pequeña fashionista.

Juana Viale, Ámbar De Benedictis

La ensalada Ámbar: la receta saludable de Juana Viale

La relación de Ámbar De Benedictis y Juana Viale es muy unida y fuerte. En todos los eventos fashionistas, intentan acompañarse, donde muestran sus diferentes estilos pero su amor por la moda. Sin embargo, este no es el único ámbito que comparten, ya que también mantienen una misma dieta vegetariana. Es por eso que la conductora siempre muestra en su cuenta de Instagram las mejores recetas veggies que disfruta con su hija, mientras que la adolescente la graba. En una ocasión, le pidieron una opción vegana y ella decidió hacer la ensalada Ámbar, en honor a su pequeña que la acompaña siempre.

Juana Viale y la ensalada Ámbar

Ingredientes

Ensalada:

Pimientos rojos

Pimientos verdes

Pimientos amarillos

Dos clases de lechuga

Champiñones

Palta y apio

Naranja

Brócoli al vapor

Repollo colorado

Repollo Blanco

Zanahoria rallada

Cebolla morada.

Dip:

Ajo cocido

Tahini

Salsa inglesa

Mostaza en granos

Alcaparras

Miel

Sal

Pimienta

Limon

Castañas de cajú

Preparación

Juana compartió la receta de la ensalada durante un vivo de Instagram, por lo que aprovechó que sus seguidores estaban ingresando. Por un lado, puso a hervir al vapor un brócoli, y, por el otro, el repollo colorado y blanco. Además, dejó a remojar las castañas. Cuando todos ya eran parte, comenzó a cortar algunas de las verduras, entre ellas las dos clases de lechuga, dados de pimientos rojo, verde y amarillo, y un champiñón que puso a rehogar con aceite.

Con ya todo cortado, algunos de los ingredientes hirviendo y el champiñón cocinando, cortó una cebolla morada cruda y ralló una zanahoria. Finalmente, sacó del hervor el repollo y lo cortó en trozos, y añadió todo en una ensaladera. Seguido a esto, cortó dos paltas y gajos de naranja, y lo incorporó. Con el plato casi armado, decidió hacer el dip. La conductora usó ajo cocidos al horno envuelto en papel aluminio, tahini (o pasta de sésamo), salsa inglesa, mostaza en granos, alcaparras, miel, sal, pimienta, jugo de limón, las castañas de cajú que tenía en remojo y un poco del agua. Finalmente, lo procesó todo con mixer y sirvió sobre la ensalada.

Juana Viale mostró el plato a sus seguidores, donde mostraba lo completa que podía ser una ensalada, sin la necesidad de usar lácteos. Durante el vivo, la acompañó su hija Ámbar, quien grabó en todo momento y leyó algunas preguntas de sus seguidores. De esta manera, la conductora mostró sus dotes culinarios, y cómo piensa en sus hijos a la hora de preparar comida, sobre todo en sus gustos por cada alimento y en nombrarlos en su honor.

A.E