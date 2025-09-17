Nazarena Vélez dio detalles de su relación con Diego Maradona

Nazarena Vélez quedó en el ojo de la tormenta tras ser señalada como la amante de Diego Maradona. A casi cinco años de la muerte del exfutbolista, la panelista de LAM rompió el silencio y dio detalles de la relación que tuvieron hace más de 20 años.

Nazarena Vélez rompió el silencio y aclaró cuál fue su relación con Diego Maradona

A más de dos décadas de que comenzara a circular el rumor sobre un romance entre Nazarena Vélez y Diego Maradona, la panelista decidió enfrentarlo públicamente. En LAM (América), la actriz desmintió las declaraciones de Lorena Lázaro, exesposa de Gabriel Buono —el histórico secretario del Diez—, quien aseguró que entre ellos hubo un vínculo sentimental.

Nazarena Vélez

“Diego estaba enamoradísimo de Silvina Luna, mi exmarido le llevaba las flores al teatro y Nazarena Vélez se adjudicaba eso y decía ‘ay, me viene a ver a mí, me trajo flores’. No, con Nazarena Vélez estaba en otra época”, sostuvo Lázaro en el programa de streaming que conduce junto a su hermana Andrea, ex Gran Hermano.

Frente a estas acusaciones, Vélez fue categórica: “Nunca salí con Maradona. Nunca estuvimos cara a cara con Diego, la tapa de Paparazzi es Photoshop”. Aunque sí admitió que, en aquel entonces, el astro le dejó un mensaje en el contestador, pero que ella nunca respondió. “Eso es verdad y fue lo que después contó Jorge Rial, por eso se armó todo el lío”, reconoció. En ese sentido, Fefe Bongiorno aportó: "El mensaje decía 'Llamame cuando quieras, te quiero. Te vi hermosa'".

En defensa de su panelista, Ángel de Brito aseguró que el romance nunca estuvo confirmado y volvió a poner en foco la verdadera historia: el interés de Maradona por Silvina Luna. “Sí es cierto que Diego quería salir con Silvina, sí es cierto que le regaló flores. Pero nunca salieron porque a ella no le gustaba. Salió con otros jugadores, pero no con él”, explicó el conductor.

Nazarena Vélez desmintió su romance con Diego Maradona

Con esta aclaración, Nazarena Vélez buscó cerrar un capítulo que la persigue desde hace más de 20 años y que, según sus propias palabras, nunca existió.