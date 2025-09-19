Escándalo en La Voz: se filtraron los nombres de los 4 finalistas

La Voz Argentina es uno de los programas más vistos de la televisión argentina. La competencia de música tiene entre sus participantes a grandes voces de todo el país, y con un gran futuro delante. Sin embargo, uno solo se llevará el premio mayor, y muchos de los usuarios ya apuntan a quiénes son sus favoritos. En este contexto, se dio a conocer quiénes serían los 4 finalistas, mucho antes de haber llegado a esta instancia, y las redes sociales no tardaron en viralizar sus nombres.

Lali Espósito, Miranda, Luck Ra, Nico Occhiato, Soledad Pastorutti

¿Quiénes serían los 4 finalistas de La Voz?

El ganador de La Voz Argentina se encuentra entre los últimos participantes que quedan en esta instancia. Muchos de ellos son muy queridos por las redes sociales, lo que hace que la competencia se vuelva difícil frente a los usuarios. Sin embargo, solo cuatro personas llegarán a la gran final, y una de ellas se llevará el premio mayor. Los equipos de Lali Espósito, Miranda, Luck Ra y Soledad Pastorutti trabajan para llegar a mostrar lo mejor. Es en este contexto en que los usuarios se emocionan y comienzan a dar sus predicciones, o algunos periodistas logran filtrar cuál es el final definitivo.

La Voz Argentina

El programa conducido por Nico Occhiato ya había sufrido filtraciones en sus anteriores ediciones. En el stream Ya fue Todo, Barbie Gyalay dio a conocer el nuevo rumor, y recordó a los usuarios lo que había ocurrido en el 2021, cuando también se filtró la final. La panelista explicó que hay un ganador por equipo, que se disputará el premio final, y se grabaron los posibles cuatro finales. De esta manera, reveló los nombres de los elegidos por los coaches y el público para convertirse en el nuevo ganador del programa.

"Los finalistas serían Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez por el team Miranda. Y acá hay polémica", comenzó nombrando la periodista. Los tres primeros son de los más queridos por los usuarios, debido a sus historias de vida o talento frente al escenario. Sin embargo, a esta lista, se agregaría una participante del equipo de Soledad, que fue salvada en diversas ocasiones, y casi pasó por todos los teams. Se trata de Valentina Otero, la supuesta última finalista.

Los supuestos finalistas de La Voz Argentina

Rápidamente, los usuarios de las redes sociales se encargaron de reproducir y viralizar los dichos de Barbie Gyalay, dando sus opiniones sobre los supuestos ganadores. Los productores de La Voz Argentina mantuvieron el silencio, por lo que no se sabe si son reales estos nombres, y quedaron como un rumor. Los equipos están pasando por las últimas batallas, donde la eliminación los aleja de la última y más esperada instancia.

A.E