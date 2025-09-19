La foto y el significativo mensaje de Daniela Celis en medio de la operación de Thiago Medina: "La lluvia es bendición"

En las últimas horas, se confirmó que Thiago Medina se encontraba estable y listo para poder ser intervenido por segunda vez. . El ex Gran Hermano se encuentra en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, luego de haber sufrido un grave accidente en su moto. En medio de esta segunda operación, Daniela Celis decidió comunicarse con sus seguidores, quienes la acompañan en este proceso, y dejó un significativo mensaje.

Thiago Medina sufrió un grave accidente, la noche del viernes 12 de septiembre. El ex Gran Hermano impactó contra un auto, y debió ser trasladado de urgencias al Hospital de Moreno, donde fue operado e internado en terapia intensiva. Los partes médicos aseguraron de que, si se notaba una leve mejoría, debía ser intervenido por segunda vez, debido a las costillas rotas que aún presentaba. Es por eso que, finalmente, a una semana del suceso, volvió a entrar en quirófano, mientras los que lo apoyan lo esperan rezando.

La familia y seres cercanos de Thiago se sienten acompañados entre sí, y por todos los usuarios de las redes sociales, que no dudan en dejarles sus mensajes y ayudas a través de todos los medios posibles. Es así como Daniela Celis, la expareja de Medina, decidió enviar un mensaje de aliento y agradecimiento a todos aquellos que están para ella. Mientras operaban al exparticipante, la joven se encontraba rodeada de todos los que quiere y dejó un significativo mensaje.

"Todos unidos por vos. Pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina", comenzó, como en todas sus últimas historias de Instagram, dedicadas al padre de sus hijas. Sin embargo, reflexionó y expresó conmovida: "Siento que la lluvia es bendición del cielo, gracias a cada oración de ustedes, fuerza y velas que prenden. Gracias, gracias, gracias. Sigamos todos unidos". El mismo, lo acompañó de una fotografía donde se encontraba con sus amigos y familia, bajo el techo del Hospital de Moreno, esperando en la lluvia.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dejar sus mensajes de fuerza a la familia y amigos de Thiago Medina. Mientras se lleva a cabo la investigación, el exparticipante de Gran Hermano es operado, y sus seres queridos lo esperan bajo la lluvia. Daniela Celis es una de las más observadas por todos, debido a que se encarga de compartir algunos partes médicos y hablar con los medios de comunicación, mientras cuida a sus bebés, Laia y Aimé, quienes esperan a su papá con emoción.

