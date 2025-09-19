El jueves por la tarde, la China Suárez compartió una tierna imagen de sus hijos en Instagram. Pero lejos de ser una de las tantas postales en la que los muestra disfrutando de una tarde de diversión, fue para comunicar que Rufina, Magnolia y Amancio están atravesando un excelente proceso de adaptación en Turquía, al comenzar sus clases en una nueva escuela.

Esta información generó un gran escándalo debido a que Benjamín Vicuña no estaba informado sobre la nueva etapa de sus hijos, ante este situación, la actriz fue contundente contra su expareja.

La respuesta de la China Suárez a Benjamín Vicuña

"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió la China Suárez en Instagram con una imagen en la que mostraba a sus tres hijos luciendo el uniforme de su nueva escuela en Turquía.

Esta publicación dio paso a un nuevo capítulo en el conflicto que mantienen Suárez y el padre de sus dos hijos menores, Benjamín Vicuña, que comenzó cuando el actor no permitió que ella viajara con los menores para instalarse en Tuquía. Por lo contrario, habían llegado a un acuerdo para que los niños continúen en su centro de vida, la Argentina, pero viajando frecuentemente para ver a su madre. Pero este acuerdo se habría roto con este accionar de la actual novia de Mauro Icardi.

Los rumores sobre la nueva escolarización de Magnolia y Amancio comenzaron días atrás y el abogado de Benjamín Vicuña indicó que no estaban notificados sobre esto. Ahora, Suárez decidió notificarlo públicamente. Luego de su publicación en redes sociales, se comunicó con el periodista Gustavo Méndez y explicó el por qué de su decisión.

"Hay muchos que estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados, ahora Benjamín no se tiene que molestar que sus hijos falten al colegio", lanzó la ex Casi Ángeles, en referencia a la explicación que había brindado el actor sobre el motivo por el que le revocó el permiso para instalarse con los menores en Turquía.

Pese a desafiar a su expareja con esta decisión unilateral, la actriz indicó que buscará llegar a un acuerdo con el padre de sus hijos para que los niños pasen tiempo con él. De esta forma, dejó en claro que los menores estarán con ella. Respecto a Rufina, fue el propio Nicolás Cabré quien indicó que la niña de 12 años había decidido acompañar a su madre.

Con este accionar, la China Suárez se posicionó frente a Benjamín Vicuña tomando esta decisión sobre la escolarización de sus hijos. Por el momento, el actor no emitió declaraciones al respecto.