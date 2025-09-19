L-Gante se encuentra en la mira de la Justicia, tras diversas denuncias y accionares en contra de la ley. El cantante es uno de los más polémicos de la industria, no solo por sus romances e infidelidades, sino por las causas en las que fue acusado. Tras su último juicio, había asegurado de que se involucraría en la música y se alejaría de los escándalos. Sin embargo, se dio a conocer una nueva denuncia en su contra, que podría llevarlo a la cárcel.

L-Gante

¿Cuál es la denuncia contra L-Gante?

L-Gante fue protagonista de diversas denuncias a lo largo de toda su vida. El polémico cantante de RKT fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso, por el delito de privación ilegítima de la libertad, a finales del 2024. Tras este suceso, aseguró que se enfocaría en la música, y se alejaría de los escándalos legales. Sin embargo, vuelve a estar en la mira de todos, al darse a conocer una nueva causa en su contra, y que podría llevarlo a la cárcel.

L-Gante

Según revelaron diversos medios de comunicación, la denuncia viene de uno de sus rivales históricos, Darío Gastón Torres, quien fue el que lo acusó en el delito de privación ilegítima de la libertad. Esta vez, volvieron a enfrentarse y acusó al cantante de amenazas, lo que incumpliría las normas de conducta impuestas en la sentencia previa. La nueva demanda fue radicada en el Departamento Judicial de Moreno, en General Rodríguez, por los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra.

En Lape Social Club (América), Mauro Szeta presentó la denuncia y leyó en vivo: "Siendo la 7:40 del 8 de septiembre, al momento de salir de mi domicilio, observo que se aproxima un vehículo de color rojo. Al bajar la ventanilla del conductor, reconozco que era Elían Ángel Valenzuela, quien comenzó a proferir amenazas verbales en tono intimidante. 'Te estoy mirando, no te hagas el piola. Te voy a cagar a palos, te voy a mandar a matar'". De esta misma manera, compartió un video de las cámaras de seguridad de la vivienda, donde se podía ver el auto descripto, pero no se escuchaban los diálogos.

En caso de que se compruebe este suceso, L-Gante podría volver a la cárcel, ya que incumplió las normas de conducta impuestas y se le obligaría a cumplir la condena de manera efectiva. El cantante vuelve a estar en el ojo de atención mediático, y en la mira de la Justicia, tras sus accionares. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en viralizar la noticia, y dar sus duras opiniones al respecto. Los comentarios se dividieron, mientras que él mantiene el silencio.

A.E