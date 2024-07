La invitada especial de este jueves en +CARAS fue Mariana Arias, modelo, que compartió una agradable entrevista con Héctor Maugeri. A través de las pantallas de CARAS TV y Net TV de lunes a viernes, desde las 20:00 hs, los famosos realizan un recorrido por sus vidas.

En uno de los momentos más emocionantes del reportaje que llevó adelante el conductor y director de la Revista CARAS, la periodista recordó de muy buena manera y llenó de halagos a su padre que falleció a muy temprana edad y al que extraña.

A su vez, también mostró nostalgia aquella primera experiencia en la que filmaba una película para El Trece con la dirección de Eliseo Subiela, director de amplia trayectoria, que también le ayudó a comprender lo que ocurría con su progenitor.

Además, Mariana reconoció que su padre descubrió una faceta muy deslumbrante: previo a su pérdida física, comenzó a pintar sobre óleo y era algo que disfrutaba mucho. También manifestó que lo tiene muy presente y que lo ve en sus sueños.

Mariana Arias y su padre.

La entrevista no solamente tocó las fibras más internas o íntimas de Arias, sino que también indagó en su día a día y sobre aquello que le gusta realizar fuera de su labor. "Amo cocinar, soy muy buena cocinera. Hago un buen risotto de hongos y pescado. Me gusta recibir gente en mi casa y dar amor mediante la cocina", señaló.

"Mi abuela me enseñó a cocinar. Cocinar es como meditar", destacó en cuanto a la pasión que le transmitió su abuela. En esta sintonía, mencionó lo que es un hábito de relajación para muchas persona como la meditación: "Con la pandemia aprendí a meditar y me parece una experiencia extraordinaria".

Cómo concibe la edad Mariana Arias

Mariana Arias y Héctor Maugeri.

Por otro lado, no quiso decir los años que bien lleva vividos y el director de la Revista CARAS, que conoce todo acerca del mundo del espectáculo y las figuras que lo rodean, mencionó que tiene 58 años y las risas se hicieron presentes en el estudio.

"A la edad no la entiendo mucho. Está bueno lo que capitalizar lo vivido y por dentro sigo jugando. Me siento una niña", expresó en primer lugar. Para culminar, Maugeri consultó si se realizó cirugías y Mariana Arias afirmó: "No, no tengo, Por ahora no me hice cirugías, quizás algún día si".

BL