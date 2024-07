Así fue el paso de Mariana Arias por la TV junto a Natalia Oreiro

Este jueves, la actriz y periodista Mariana Arias fue la invitada especial de +Caras, el programa conducido por Héctor Maugeri en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la cálida entrevista, la exmodelo recordó su paso por la televisión y su actuación junto a Natalia Oreiro. Además, habló de su presente, la edad y el amor.

En una charla íntima con +Caras, Mariana Arias y Héctor Maugeri repasaron las diversas facetas de su extensa y variada trayectoria personal y profesional. Arias, tan capaz de animarse a los cambios como de brillar en sus diferentes facetas, recordó sus inicios en el medio y destacó un momento clave en su carrera: su paso por la televisión y su actuación en Muñeca Brava junto a Natalia Oreiro. “Una trabajadora increíble, una mina bárbara. La admiro mucho”, comentó con sinceridad la periodista sobre la reconocida actriz.

Mariana Arias íntima sobre su edad y el amor

Luego, Héctor Maugeri compartió un video con dos momentos muy especiales de su vida: el inicio de Mariana en las pasarelas y su participación en el Martín Fierro de la moda del año pasado, que reunió a las grandes figuras de la industria. En ese momento, el conductor observó y le preguntó: “Te veo mirándome con mucha atención, ¿te gusta verte?”. Entre risas, la exmodelo respondió: “No me gusta verme desfilando, por eso seguro hice caras feas. Critico la edad”.

Mariana Arias en el living de +Caras

“A todos nos pasa algo con la edad, es un trabajo”, admitió la invitada cuando Maugeri le preguntó si la edad le generaba algúna sensación. Además, Mariana aseguró que “es una etapa en la que tenes las cosas más elaboradas y ya sabes lo que queres”.

Mariana Arias junto a Héctor Maugeri en +Caras

Mariana, además de ser una mujer multifacética, está en constante evolución. Por eso, afirma: “Uno aprende cosas con la vida y eso te da posiciones diferentes. Hay cosas que antes no agradecía y ahora sí”. Cuando Héctor Maugeri le preguntó por su presente, ella respondió: “Estoy más conectada con lo que realmente soy. Hoy soy una Mariana más sensible y amorosa, menos exigente y más compasiva; me permito el llanto y la emoción”.

Por último el conductor le preguntó por el amor y ella confesó: “Tuve amores muy lindos y hermosos. Tuve un amor muy especial con el papá de mi hija (Marcelo Cepeda), del que nació Paloma. Fue un amor avasallante, concebido con mucho amor. Fuimos muy felices y nos queremos”.

