Este martes, Mario Massaccesi se sentó en el sillón de +Caras, el ciclo de entrevistas de Caras TV, para compartir una charla íntima y profunda con Héctor Maugeri. Durante la conversación, el reconocido periodista argentino abrió su corazón y relató su dura historia de vida, además del proceso de sanación que lo ayudó a reconstruir su presente.

Mario Massaccesi junto a Héctor Maugeri en el living de +Caras.

A lo largo de la entrevista, el conductor de Cuestión de Peso (El trece) habló sobre los momentos difíciles de su niñez, marcada tanto por carencias económicas como por profundos dolores emocionales. Sin embargo, el periodista de 57 años, con una extensa trayectoria como escritor y coach ontológico, destacó la importancia de la resiliencia en su vida y compartió cómo logró salir adelante.

“Fui un gran enmascarador, con el peligro que eso significa. Te convences de que podés con todo el mundo, y es mentira”, explicó al recordar por qué sus padres no sospecharon de su tristeza.

Sobre los episodios tormentosos que vivió, Massaccesi confesó: “Me pusieron un límite en mi propia vida. Creía que todo lo que deseaba no lo iba a poder conseguir”. A su vez aconsejó exteriorizar las malas experiencias para encontrar alivio. “El poder sacarlo, compartirlo, pedir ayuda es lo que te permite hacer la mejor versión de vos hacia adelante”, subrayó.

Los pasos de la sanación

Cuando Maugeri le preguntó cómo empezó su transformación, Mario fue claro: “Primero hay que aceptar lo que ocurrió, ponerle nombre y palabras a eso. Después hay que buscar ayuda, gente que te acompañe. Cuando hablás con alguien, el peso se divide en dos”.

Luego, relató una experiencia clave: hace unos años, junto a una amiga que conocía toda su historia, visitaron su casa familiar en Río Cuarto, Córdoba. Allí recorrió los lugares que marcaron su doloroso pasado. “Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero es lo que se dio”, dijo.

Mario Massaccesi en +Caras: “Cuando hablás con alguien, el peso se divide en dos”.

Al volver, compartió la experiencia con su psicóloga, quien le dijo: “Qué lindo, porque ya no te pertenece a vos solo. Ya no sos el dueño del silencio, ahora hay alguien que sabe lo que pasó, cómo fue y lo puede sentir en carne propia”.

Esta práctica espontánea le permitió revivir aquellos terribles momentos pero de otra manera: “Aprendí que es bueno volver a esa zona pero tomado de la mano de alguien que te acompañe. Primero me sentí menos solo, no me sentí juzgado, me sentí fortalecido. Y fundamentalmente pude volver a ese lugar a revivir los hechos pero desde un lugar de fortaleza, sin miedo, culpa, ni vergüenza”.

Momento Megacistin

Al final de la entrevista, tras haber recorrido los episodios más profundos de su vida, Massaccesi se animó a responder la pregunta Megacistin: “¿Qué es lo que te impulsa a ser bello, fuerte, al amor?”. Sin dudar, Mario Massaccesi respondió: “Al amor, nada. Soy un gran solterón”. Aunque con humor, dejó entrever que está reconsiderando algunas cosas debido a la insistencia de sus amistades.

MDP