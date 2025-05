La actriz y cantante Marisol Otero fue la nueva invitada a +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri en las noches de Caras TV. En el ambiente íntimo que caracteriza al programa, la actriz y cantante celebró su regreso a los escenarios con el musical Mamma Mia! y abrió su corazón para contar cómo el arte la salvó en medio de una infancia marcada por la rigidez, la culpa y el dolor.

La infancia de Marisol Otero y la lucha por cumplir su sueño

Criada en una familia humilde y numerosa con nueve hermanos, Marisol creció bajo la mirada severa de un padre católico ortodoxo que veía el mundo artístico con recelo. “Las cantantes son todas prostitutas y drogadictas, por eso tenés que ser una monja”, recordó que le decía.

Sobre aquellas duras palabras, la invitada especial explicó: “En un punto todos los papás quieren proteger a sus hijos, él trabaja en un hotel y veía entrar y salir a cantantes, artistas y para él era todo ‘esa locura’, sobre todo en contraposición en lo que era su religión, ortodoxa católica, entonces tenía esa faceta de ver esas cosas y condenarlas. Entonces él imaginaba que en el arte todo era así, entonces yo lo tuve que luchar era ir en contra de eso”.

Marisol Otero en +Caras.

Además, Marisol comentó: “Él también me veía que yo era muy solidaria, que fue algo que yo siempre amé toda mi vida, entonces como yo lo acompaña a él a hacer sus tareas para la iglesia en su fantasía idealista él decía ‘va a ser monja’, entonces yo venía cargando con ese mandato, después me di cuenta que me pasaban otras cosas”.

La artista encontró sus primeros escenarios en la iglesia y en la escuela. “Cantaba donde podía, en los lugares permitidos. Junto a mi hermana armábamos comedias musicales en casa. Después pasábamos la gorra en Navidad”, recordó con una sonrisa. Aquella libertad creativa le permitió descubrir su vocación: “Me di cuenta de que esa era mi pasión y que, además, me ayudaba a escapar de la rigidez que había en mi hogar”.

Marisol Otero: “Mi papá quería que sea monja”.

La tragedia que marcó la infancia de Marisol Otero

Pero su infancia no solo estuvo atravesada por la exigencia paterna, sino también por una tragedia familiar que dejó una huella imborrable. “Cuando tenía 13 años, murió uno de mis hermanitos. Se cayó en una pileta en la casa de mis abuelos. Fue un accidente. Éramos muchos, y yo, como una de las mayores, sentí culpa durante mucho tiempo. Antes era así, los más grandes criábamos a los más chicos. Fue una infancia tan difícil que por eso yo creo que el arte nos salvó”.

Hoy, Marisol Otero es una de las grandes referentes del teatro musical argentino. Y aunque prefiere no autodefinirse como “estrella”, reconoce con humildad todo lo que construyó: “Después de tanta lucha, se ganó un terreno divino. Más que una estrella, creo que soy una luchadora. En el escenario me entrego completamente”.