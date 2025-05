En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras, Fabián Mazzei se animó a abrir una de las puertas más dolorosas de su historia personal: la pérdida del hijo que esperaba junto a su esposa, Araceli González. Con voz serena, pero escondiendo una gran emoción, el actor compartió uno de los momentos más tristes que vivió en pareja, un episodio que, hasta hace algunos años, ambos habían mantenido en la más estricta intimidad.

Fabián Mazzei habló sobre el embarazo que perdió junto a Araceli González

La pareja de actores comenzó su historia de amor en 2007, luego de conocerse durante las grabaciones de la telenovela Mil millones. Él, con un perfil bajo y una carrera sostenida desde Amigovios, y ella, ya convertida en estrella desde La banda del Golden Rocket, encontraron en el otro una conexión auténtica que los unió más allá de las cámaras. Sin embargo, pocos sabían que, apenas seis meses después de iniciar su relación, enfrentaron una dura pérdida que marcó un capítulo doloroso en su historia.

Fabián Mazzei y Araceli González llevan más de 17 años de amor.

En 2009, Araceli quedó embarazada, y la noticia los llenó de ilusión. Pero esa felicidad duró poco. “Cuando se empieza a formar, los médicos dicen que se forma un ‘saquito’, entonces yo después hice alusión a eso. No llegó a formarse por estrés, estábamos viviendo una situación complicada y se perdió. Estuvo una semana, cinco días, fuimos y a la otra semana ya no estaba”, relató con crudeza y sinceridad el actor.

Durante años, el episodio permaneció guardado en la intimidad de la pareja, hasta que en 2016 Araceli lo mencionó por primera vez en una entrevista radial. Ahora fue el turno de Mazzei, quien decidió recordar cómo lo vivió en carne propia. “Yo no lo viví bien, lo viví mal, porque era como que me hubiese gustado en ese momento. No me importaba nada. No me importaba la situación, no me importaba el entorno, no me importaba nada”, confesó conmovido.

Fabián Mazzei, Araceli González junto a Flor Torrente y Toto Kirzner.

Más allá del dolor, el actor eligió ver aquella pérdida como una prueba más que la vida les impuso. “A veces la vida nos juega una pasada así y uno lo tiene que aceptar”, reflexionó.

Hoy, Fabián Mazzei y Araceli González llevan más de 17 años de amor, doce de ellos como esposos, y se han consolidado como uno de los romances más queridos y sólidos del espectáculo argentino. Además la pareja, formó una familia ensamblada con los hijos de Araceli, Florencia Torrente y Tomás Kirzner, quienes acogieron al actor con mucho cariño y respeto.