En el marco de la segunda temporada de +CARAS, Héctor Maugeri recibió a uno de los mejores intérpretes argentinos: Miguel Ángel Solá. Dueño de una trayectoria brillante, el actor brindó una entrevista conmovedora e íntima en la que habló del difícil momento económico que atraviesa.

A sus 75 años y con más de medio siglo de trabajo en el mundo de la actuación, Solá regresó a los escenarios porteños con Mi querido presidente, una comedia en la que protagoniza a una psiquiatra poco convencional. En este regreso a la argentina, también hubo espacio para la reflexión: el actor se abrió como nunca y compartió detalles de su vida personal y su relación con el dinero.

El difícil presente económico de Miguel Ángel Solá

Radicado hace años en España y con una fructífera carrera sobre su espalda, el actor confesó que no logró acumular una base económica sólida: “No tengo dinero. No tuve precaución. El dinero lo gasté. Quise construir teatros, diez teatros… y llegué a hacer uno, que todavía está vivo: el Espacio Callejón, que antes se llamaba El Callejón de los Deseos”, recordó.

“Compré mi primera casa a los 46 años, un departamento de 42 metros cuadrados. Después, me casé con Blanca Oteyza y empezamos a ahorrar. Logramos construir una casa preciosa, la hizo Alberto Negrin, pero tuvimos que venderla a la mitad de su valor por las amenazas que recibió nuestra hija, María Luz, que tenía solo dos años. Con eso no se juega”, relató con dolor.

A finales de los años 90, esas amenazas lo empujaron a abandonar el país. “Llegué a España roto. A nadie le gusta que lo echen del lugar donde quiere vivir. Además, los 50 no es un buen momento ni para mudarse de barrio”, reflexionó. “Hoy tengo 75 y en los últimos diez años hice veintiséis mudanzas”, sumó.

Miguel Ángel Solá y el paso del tiempo

En un momento íntimo, el conductor de +CARAS le preguntó si sentía el peso de la edad. “Me pesa el paso del tiempo. El cuerpo pasa factura por todo lo que ha hecho y no supo arreglar a tiempo”, respondió. Acto seguido, agregó: “Yo he tenido exceso de actor. No bebo, no fumo, soy aburrido. Pero lo que sí he hecho es trabajar mucho y eso se paga”.

El artista también se refirió a los accidentes que sufrió en los últimos años: “Podría haberme ahorrado unas cuantas cosas. Tuve accidentes estúpidos. He tenido accidentes estúpidos como el de la ola que me arrastró y me jodió la médula. Después, un síncope me rompió media cara: 150 puntos”. “Aprendí a convivir con el dolor”, se sinceró.

Esa entrega total, dice Miguel Ángel Solá, es parte de su esencia. “No concibo otro actor en mí que no sea ese. Los accidentes me han limitado. La estenosis medular me dejó con una especie de pérdida de equilibrio. Y ahora, la edad me dice que tengo que operarme los ojos. Hasta que me muera debo ser un resiliente”.