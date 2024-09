Tras cinco años alejada de la pantalla, Susana Giménez volvió a la televisión con su histórico ciclo, y como no podía ser de otra forma, lo hizo a lo grande. Bailes, sketch y renombradas figuras no faltaron en la primera emisión y todo ello tuvo repercusión en las redes sociales. Y uno de los puntos más comentados fue el aspecto de la conductora, puntualmente su larga cabellera rubia fue el foco de atención.

Es que Susana Giménez tiene acostumbrado a su público a mostrar su melena impecable y no fue lo que se vio en pantalla el domingo por la noche, ya que se presentó un tanto despeinada. Ante los comentarios al respecto, quien brindó su opinión fue Miguel Romano, el histórico peluquero de la diva, que en esta ocasión no formó parte de su staff para la gran vuelta.

La palabra de Miguel Romano por el cabello de Susana Giménez

Fueron 51 años de trabajo en conjunto entre Susana Giménez y Miguel Romano, pero en los últimos años el dúo dejo de trabajar juntos, aunque no huno un conflicto entre ellos, la diva elige como peinador a Osvi, quien supo ser ayudante del reconocido peluquero. Este cambio quedó en evidencia el domingo por la noche, ya que la conductora lució un look distinto en su cabellera. En redes sociales se remarcó el "despeinado" y fue un tema del que se habló masivamente.

En este contexto, Miguel Romano no dudó en dar su opinión. "Había momentos que me dolía mucho verla", aseguró en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece). En la misma línea, apuntó contra el actual peluquero de la diva a quien catalogó como "novato" al no conocer las necesidades del tipo de cabello de la conductora y trazó un paralelismo respecto a cómo trabajaba él con ella, siendo que contaba con una preparación anticipada con extensiones de "pelos de albinas".

"No sé Susana como se dejó hacer eso. No la voy a entender nunca", indicó el peluquero al indicar que el cabello de la diva "no tenía forma", ya que no se habrían aplicado las técnicas precisas para que tenga movimiento y caída. "Un pelo de muñeca abandonada", indicó sobre la apariencia que vio. No obstante, desmintió que sea un problema de calvicie el que enfrenta ella, sino que "tiene mucho pelo pero finito", cuestión que requiere un tratamiento especial al momento del peinado.

Pese a las críticas, Romano no duda en respoder si su gran amiga lo llamara para que él vuelva a su lado y su cabello sea el de antes. En este sentido, indicó que los une un gran cariño y estaría dispuesto a volver a peinarla.