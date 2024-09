Milo Lockett rompe el silencio y enfrenta las críticas: qué dijo

Milo Lockett brindó una entrevista reveladora en +Caras (Caras TV) que permitió conocer tanto su obra como su vida personal y su trayectoria en el mundo del arte. A lo largo de la charla con Héctor Maugeri, el pintor chaqueño no solo describió su estilo y visión del arte, sino que también respondió a las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera.

Milo Lockett y Héctor Maugeri en el living de +Caras

A los 56 años, Lockett se ha consolidado como uno de los artistas más prolíficos y populares de la Argentina. Con una identidad pictórica única y fácilmente reconocible, el pintor se ha ganado tanto la admiración como las críticas. A lo largo de una hora, la entrevista reveló una visión profunda del artista y del hombre detrás de la obra.

"Soy un trabajador del arte"

Milo Lockett es autodidacta. A pesar de valorar la formación académica, él se describe como "un trabajador del arte", destacando que su éxito es producto de la dedicación diaria a su trabajo. “Me gusta ir todos los días al taller, me lo exijo. Soy un trabajador del arte, trato de cumplir horarios y ser coherente".

"La gente siempre te dice que sos un genio, pero son las horas de trabajo las que determinan la obra. Creo en la teoría, la formación y el conocimiento, pero si no hay trabajo, es imposible tener una obra a lo largo del tiempo”, señaló durante la entrevista.

Milo Lockett responde a las críticas

En poco tiempo, logró crear una identidad artística que lo llevó a un éxito de ventas sin precedentes. Sin embargo, su obra también ha sido blanco de duras críticas, a las que el pintor responde con calma, hechos y sabiduría.

Las críticas hacia su obra no lo desaniman y se muestra abierto a las críticas porque las considera constructivas. Además, se divierte y admira la honestidad de los niños cuando le dicen que dibujan mejor que él.

“Me ha pasado mucho con chicos que me dicen: ‘yo dibujo mejor que usted, Milo’. Eso es genial, porque un chico te lo puede decir de frente. A lo mejor otro artista no se anima o te lo dice cuando te das vuelta”, comentó.

Cuando Héctor Maugeri le preguntó cómo enfrenta las críticas por ser un artista popular, Lockett respondió: “Siempre tomé las críticas como un cumplido, ya sean buenas o malas. Para mí, las críticas siempre son constructivas".

Arte accesible para todos

Una de las críticas más recurrentes hacia Milo Lockett es sobre si su arte es comercial. Ante esto, el artista fue claro: "Cuando te haces popular, masivo, se genera ruido: ‘¿hace arte o comercializa arte?’. Todos queremos vivir de nuestro trabajo, y me parece que el artista tiene que poder vivir de su obra. Yo elegí un camino y no creo que eso lo haga menor".

Milo Lockett siempre ha tenido un objetivo claro: hacer que el arte sea accesible para todos. “Yo siempre quise que el arte llegue a todas partes. Por eso, me interesa mucho el interior del país, entro y salgo todo el tiempo, y me gusta llevar el arte a lugares inhóspitos, a escuelas rurales, donde no hay presupuesto para el arte. El arte es un lenguaje universal", expresó con convicción.

