Mirtha Legrand abrió su corazón en +CARAS y habló de la partida de Goldie: "Nunca la vi"

Mirtha Legrand, madrina de CARAS TV, estuvo junto a Héctor Maugeri, director de la Revista Caras, en su nuevo ciclo de entrevistas llamado +CARAS y realizó un repaso de toda su vida, familia, amores, entre otras cosas.

La 'Chiqui' recordó a su hermana, Silvia Legrand, y se arrepiente por no haber tenido la posibilidad de despedirla debido al confinamiento a causa del COVID-19 que atravesaba el mundo, pero particularmente la Argentina. "Fue en plena pandemia, nunca la ví. No la pude enterrar, es uno de mis grandes dolores. Pobrecita, mi amorosa", expresó con rostro de tristeza.

Mirtha Legrand y Goldie

"Ella me aconsejaba siempre. Venía y me decía 'Chiquita, no hagas esto', 'Chiquita, no digas esto'", destacó del rol fundamental que cumplía 'Goldie' en su vida y los consejos de hermana que le brindaba. Ambas eran muy unidas y es por eso el recuerdo tan sentido que Mirtha guarda en su corazón.

Mirtha Legrand y Goldie

Además, Mirtha confesó que, si bien escuchaba los consejos de Silvia, se enojaba. "Nos enojábamos a veces también, pero era el ser que más me admiraba en este mundo", sostuvo con una sonrisa llena de amor la conductora de televisión.

Mirtha Legrand y la cercanía con su hermana: "Era mi mitad"

En cuanto al vínculo fraterno y muy apegado manifestó: "Me sentía muy querida por ella. Mi gemela, era mi mitad". Por otro lado, aseguró que la tiene en su memoria y también la visita a menudo.

Goldie

La pérdida de un familiar tan directo muchas veces golpea y genera una sensación de vacío. "La extraño muchísimo", concluyó Mirtha Legrand en la segunda parte de la entrevista en +CARAS.

