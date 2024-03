Mirtha Legrand, madrina de CARAS TV, la nueva señal televisiva de la revista, inauguró el ciclo de entrevistas +CARAS entrevistada por el periodista y ahora conductor Héctor Maugeri. En un espacio de intimidad y emociones encontradas, reveló secretos inéditos de su histórica carrera.

Aunque en su carácter de diva lidera la pantalla hace como nadie lo hace, la Legrand comenzó su camino a los 14 años como todo un ícono del cine de Oro. “De jovencita no era una leyenda, era una promesa. Yo desde chica quería ser artista, quería ser famosa. Tenía una niñera que se llamaba Bruna y yo le decía: “Bruna, haceme el moño bien grande”. Porque quería que me miraran, quería destacarme. A mí me gusta gustar”, dijo durante su paso por los estudios de Perfil. quien repasó cada etapa de su trayectoria y reveló que recuerda cada diálogo de los filmes que protagonizó.

Mirtha Legrand, embajadora de CARAS TV

Dueña de la vigencia eterna y un prestigio único, Mirtha fue casi la primera “influencer televisiva” en mostrar looks a través de una pantalla. “Eso de mostrar la ropa lo inventé yo. Mostraba todo. Nadie me dijo. Y mencionaba las casas que me proveían la ropa. Siempre cuido los detalles”, comparte Chiquita Legrand.

Mirtha Legrand con Héctor Maugeri y Liliana Castaño.

Mirtha, “Legranesca” desde la cuna

Según Mirtha Legrand, la coquetería siempre la representó. Su mamá y su hermana Goldie, recuerda, no estaban tan pendientes como ella.

Mirtha Legrand en una entrevista íntima en +CARAS

“Siempre nos vestían muy bien, teníamos linda ropa, lindos zapatos. Pero mi madre, maestra y directora, no era muy coqueta. Pero quería que sus hijos estuvieran siempre impecables. Yo soy exagerada a veces con los cambios de ropa. Para venir aquí saqué tres vestidos”, dice quien vistió un auténtico Cosano.

