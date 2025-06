En una entrega especial de +Caras (Caras TV), el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri, Claribel Medina y Pablo Alarcón, dos figuras muy queridas del espectáculo argentino, se reencontraron para una charla profunda y sin filtros. Allí hablaron de su historia de amor y, con total honestidad, contaron por qué se separaron y cómo lograron reconstruir su vínculo desde otro lugar.

Se conocieron en 1985, cuando Pablo, ya un galán consagrado, viajó a Puerto Rico para protagonizar una telenovela. Claribel, en pleno ascenso artístico, no imaginó que ese encuentro marcaría su destino. En 1988 se casaron, se instalaron en Argentina y formaron una familia. Tuvieron dos hijas, Antonella y Agostina, y durante una década compartieron una vida en común.

Claribel Medina y Pablo Alarcón revelaron las verdaderas razones de su separación

Sin embargo, después de diez años, el vínculo comenzó a deteriorarse. “Nos separamos en el 98. La relación era complicada y distante para todo lo que hubiese que hablar que no tuviera que ver con las niñas. El tono con el que hablamos era espantoso”, confesó Claribel. La distancia fue tan marcada que durante casi treinta años, el contacto fue solo el necesario por sus hijas.

Consultados por Maugeri sobre qué debieron perdonarse, la actriz fue contundente: “El rencor. Primero me tuve que perdonar a mí misma, mi enojo”. Y reflexionó sobre la transformación de los vínculos: “Las relaciones nacen por amistad. Uno cuando se enamora y primero eres amigo... Y hay un momento en que uno se casa y deja de ser amigo, es una cosa rarísima. Dejas de ser amigo para ser demandante, cuestionar lo que hace el otro. Se empieza a perder la historia de amor”.

Claribel Medina y Pablo Alarcón en +Caras.

Por su parte, Pablo explicó: “El amor hay que alimentarlo. Lo cotidiano mata. En nuestra relación no hay nada que perdonar. Lo que pasó fue hastío, cansancio, desatención de la pareja. Acá no hay culpable”. En ese sentido, la artista también reconoció su parte en la crisis: “Yo particularmente lo dejé de escuchar y esa es responsabilidad mía porque obviamente no prestaba atención a sus necesidades”.

Pablo Alarcón en +Caras: "El amor hay que alimentarlo".

La llegada de Claribel a la Argentina también fue una fuente de tensión en la pareja. Mientras en su país natal era una figura consagrada, en Argentina su nombre estaba opacado por el de su esposo. “Yo en Puerto Rico era una estrella y acá era 'la mujer de Pablo Alarcón'. Toda foto que surgía era con Pablo, esa fue una de las primeras diferencias que tuvimos”, confesó.

Pese a los años de silencio y dolor, hoy Claribel Medina y Pablo Alarcón lograron sanar. El reencuentro emocional y profesional los encontró compartiendo el escenario en “Es complicado”, una comedia que retrata las complejidades del amor, el desencuentro y el reencuentro. Una historia que, inevitablemente, se entrelaza con la de ellos mismos.