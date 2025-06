Claribel Medina y Pablo Alarcón hablan de “infidelidades” cara a cara: el divertido ida y vuelta

En +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri, Claribel Medina y Pablo Alarcón protagonizaron un encuentro lleno de recuerdos, confesiones y emociones. La expareja de actores se animó a hablar sin filtros sobre su historia de amor, sus separaciones, las infidelidades y los vínculos que marcaron sus vidas.

El romance comenzó en 1985, cuando Alarcón, ya consagrado como galán, viajó a Puerto Rico para protagonizar una telenovela. Claribel, en pleno ascenso en su país natal, no imaginó que ese encuentro marcaría el rumbo de su vida personal y profesional. En 1988 se casaron, se instalaron en Argentina, y tuvieron a sus hijas Antonella y Agostina. Durante diez años compartieron el hogar, los escenarios y una intensa vida en común. Hasta que todo cambió y la relación llegó a su fin con una separación profunda.

Claribel Medina y Pablo Alarcón en +Caras.

Claribel Medina y Pablo Alarcón repasaron sus historias de amor

Durante la entrevista, ambos hicieron un divertido repaso por su historial amoroso. Claribel habló de su relación con Marc Anthony, de su breve romance con Esteban Prol y reveló que recientemente se separó. Por su parte, Pablo recordó sus relaciones con Mónica Jouvet, Verónica Castro y Lucía Galán, sobre quien aseguró: “La sigo amando, la amaré el resto de mi vida”.

Al escuchar la lista de exparejas, la actriz reaccionó con humor: “Estoy sorprendida por las parejas que tuvo Pablo, algunas no las sabía”. La charla se volvió aún más picante cuando Maugeri preguntó directamente sobre infidelidades. Alarcón no esquivó el tema y admitió: “Tuve momentos de infidelidad, pero nunca fui infiel con ella”.

Claribel Medina y Pablo Alarcón se regalaron un perdón a corazón abierto

El tono lúdico del ida y vuelta dio paso a un cierre conmovedor. Sentados frente a frente, se miraron a los ojos y se pidieron perdón. “Veo un hombre que me dejó aprender un montón de cosas, me enseñó y me sigue enseñando, que me dio dos hijas maravillosas que tienen mucho de él y me alegra que así sea. Me enseñó a parar cosas que no están buenas. Si no te lo dije antes, te lo digo ahora”, expresó ella, atravesada por una emoción que se apaciguó con un fuerte abrazo.

Pablo respondió con ternura: “No tengo nada que perdonar. Es una mujer que trajo dos milagros a mi vida, nuestras dos hijas. Estoy feliz de estar acá. Nosotros seguiremos unidos por el resto de nuestra vida. Estamos unidos por el amor. Nuestras circunstancias nos separaron, pero estamos juntos transitando el resto de nuestras vidas”.

Pablo Alarcón en +Caras: "Seguiremos unidos por el resto de nuestra vida".

Por último, la artista puertorriqueña concluyó con una reflexión que resume el espíritu de su reencuentro: “Cuando uno se ha peleado tanto y queda tan enojado es porque realmente ha amado mucho. Lo que duele es ese amor enorme que se lastima”.

Hoy, luego de años de distancia y aprendizajes, Claribel Medina y Pablo Alarcón comparten escenario en “Es complicado”, una comedia que, paradójicamente, refleja con humor y sensibilidad las complejidades del amor, el desencuentro y el reencuentro. Una obra que, inevitablemente, guarda ecos de su propia historia de amor.