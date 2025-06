“Acá era la mujer de Pablo Alarcón”: el conflicto que enfrentó Claribel Medina al llegar a Argentina

“Acá era la mujer de Pablo Alarcón”, confesó Claribel Medina, sentada junto a su ex pareja, en una conversación tan profunda como emotiva en +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri. En este encuentro televisivo, ambos actores —íconos del espectáculo argentino y puertorriqueño— abordaron con detalles su historia de amor, los momentos compartidos, los desencuentros, y especialmente el conflicto que la actriz enfrentó al instalarse en la Argentina.

El romance comenzó en 1985, cuando Alarcón, ya consagrado como galán, viajó a Puerto Rico para protagonizar una telenovela. Claribel, en pleno ascenso en su país natal, no imaginó que ese encuentro marcaría su vida. El amor maduró con el tiempo, y en 1988 se casaron. Decidieron radicarse en Argentina, donde nacieron sus hijas Antonella y Agostina, y compartieron tanto la vida familiar como el escenario durante una década.

Claribel Medina y Pablo Alarcón en +Caras.

Pero el inicio de la convivencia en Argentina no estuvo exento de tensiones. “Él, en su buena voluntad, me quería ayudar y un poco se imponía. Me decía qué trabajos debía agarrar o si debía esperar. Ahí teníamos roce”, reveló Claribel, señalando que las fricciones surgieron ante la necesidad de reconstruir su carrera desde cero.

“Yo en Puerto Rico era una estrella y acá era la mujer de Pablo Alarcón. Toda foto que surgía era con Pablo, esa fue una de las primeras diferencias que tuvimos”, confesó con honestidad. El contraste entre su reconocimiento artístico en su país y su presentación pública en Argentina generó un conflicto interno que afectó la relación.

Los inicios del romance entre Claribel Medina y Pablo Alarcón

En un gesto lleno de nostalgia, Maugeri sorprendió a los invitados con un registro inédito de casi 40 años grabado en Puerto Rico, cuando fue testigo privilegiado del nacimiento del amor entre ambos. El recuerdo audiovisual emocionó a la pareja, que no dudó en revivir aquellos primeros momentos.

“¿Dónde fue el primer beso?”, preguntó Maugeri. En una muestra de buena memoria, Pablo respondió: “En una playa de Isla Verde”. Claribel, entre risas, sumó: “El mar hace desastres”, y él completó con ternura: “El mar, el lugar y una mujer hermosa… Me caía para el lado de ella”.

Pablo Alarcón en +Caras: “El primer beso fue en una playa de Isla Verde”.

La actriz puertorriqueña también compartió una anécdota divertida de esos días, mientras grababan una novela juntos. “Ese fin de semana nos delató una situación muy particular. Pasamos el fin de semana juntos y teníamos que ir a grabar el lunes. Llegamos al canal los dos con conjuntivitis. No podíamos ocultar que habíamos estado juntos”, recordó con humor.

Con sensibilidad, humor y sin rencores, Claribel Medina y Pablo Alarcón reconstruyeron su historia, revelando los desafíos personales y profesionales que marcaron su vínculo. Entre risas, anécdotas y reflexiones, la entrevista permitió entender no solo lo que los unió, sino también lo que silenciosamente los distanció.