Cómo fue el primer matrimonio de Pablo Alarcón y por qué terminó en tragedia

El actor Pablo Alarcón fue el invitado especial en la edición de este martes de +CARAS. Durante una charla íntima con Héctor Maugeri, Alarcón compartió los momentos más importantes de su vida, desde su exilio hasta su primer matrimonio con Mónica Jouvet, el cual terminó de forma trágica.

Pablo Alarcón, cuyo verdadero nombre es Rodolfo Francisco Marabotto, durante la década del ‘70, vivió un dramático episodio que pudo haber cambiado su vida para siempre. Fue su carrera como actor lo que lo salvó. Una noche de esa década, miembros de la organización paramilitar conocida como la “Triple A” lo buscaron en su casa.

La noche que a Pablo Alarcón lo salvó su nombre artístico

Durante el gobierno de Isabel Perón, la “Triple A” lo persiguió debido a su participación como actor, director y productor en una película que criticaba la violencia de la época. “Entraron cinco tipos armados, nos tiraron al suelo de una patada, tanto a Mónica como a mí, mientras buscaban la película que no estaba en la casa”, relató Alarcón sobre aquel aterrador momento.

Pablo Alarcón en +CARAS

“Me pusieron contra la pared y me preguntaron el nombre. Con plena inocencia me surgió decirles: Pablo Alarcón. El tipo se quedó mudo, hubo un minuto de silencio, me pidió que me de vuelta y dice: ‘Pero vos sos Pablo Alarcón, el actor, el que trabaja en televisión. Mi mujer te ama. Si te llego a hacer algo, me mata’. Le firmé un autógrafo y se fueron”, agregó con emoción.

Aquella respuesta cambió su destino. Luego de aquel estremecedor momento, Pablo y Mónica lloraron de miedo, sin saber cómo continuar. “Al otro día nos pusimos a generar la partida, nos exiliamos en Italia”, comentó.

El primer matrimonio de Pablo Alarcón

Entre 1975 y 1981, el intérprete estuvo casado con la actriz Mónica Jouvet, quien falleció en 1981 por un trágico accidente automovilístico en la Avenida Córdoba de la ciudad de Buenos Aires. Recordándola, Alarcón la describió como “una persona hermosa y de gran corazón”. Además, compartió que buscaban formar una familia: “Teníamos el proyecto de ser padres. Mónica estaba haciendo un tratamiento porque no podía quedar embarazada”.

Pablo Alarcón y Mónica Jouvet

Asimismo, cuando Maugeri le preguntó qué recuerdos tiene de ella, el actor expresó: “Tengo un presencia muy viva de Mónica. No es que alguien pasó, rozó mi hombro y nos tiramos en el pasto. Se fue de una manera tan brutal que no puedo olvidarme de ella. Está presente todos los días”.

A pesar del tiempo transcurrido, Pablo Alarcón confesó que extraña su risa y su sentido del humor. “Amaba este país y a sus padres, y ella se fue a Italia por mí, me acompañó”, concluyó con nostalgia.

