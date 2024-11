Pamela David revela cómo es en su rol de madre y cómo se lleva con sus hijos

Pamela David, una de las conductoras más destacadas de la televisión argentina, visitó los estudios de Caras TV y compartió una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri. En una charla íntima, la modelo habló sobre su relación con Daniel Vila, de la familia ensamblada que construyeron, y su experiencia en la maternidad, revelando detalles de cómo se relaciona con cada uno de sus hijos.

La familia ensamblada de Pamela David y el vínculo con sus hijo

Antes de conocer a Vila, Pamela estuvo casada con el exbasquetbolista cordobés Bruno Lábaque, con quien tuvo a Felipe, de 17 años. El presidente del Grupo América, por su parte, tuvo cinco hijos de matrimonios anteriores: Agustín, Noel y Barbarita, nacidos de su unión con Elizabeth Martínez, y Magdalena y Luisa, fruto de su matrimonio con Sandra Scifo. Además, la pareja tuvo una hija juntos, Lola, de 12 años, quien ya ha mostrado interés en el mundo del modelaje, algo que, según su madre, nace de la propia curiosidad de la joven.

Pamela David, Felipe y Lola

“Lola esta grande, muy madura. La veo a Lola y me hace acordar mucho a mí, hace cosas similares. A la vez quiero que trace su propio camino y sea feliz”, comentó la destacada presentadora de televisión. Al hablar sobre su relación con su hija, la consagrada modelo admitió que esta dinámica cambia minuto a minuto. “Es muy de su papá y tuvo su momento de pelear conmigo, pero ahora está re amorosa”, confesó.

La relación con Felipe y los valores que comparten

Con Felipe, su hijo mayor, la conductora de "Desayuno Americano" tiene un vínculo especial. “Feli es muy mamero, un caballero criado por Daniel, y su papá se lo agradece. Tiene valores marcados, es como un señor mayor en su forma de ser”, contó la conductora, orgullosa.

Además, se refirió a los valores que intenta inculcar en su familia, y destacó especialmente la honestidad. “La verdad, aunque duela”, soltó sin dudar y agregó que “eso también se lo inculqué a mi marido. Ahora no tiene precio decir la verdad”.

La familia de Pamela David y Daniel Vila.

Asimismo, sobre la adolescencia de Felipe, quien está por terminar la escuela, la esposa del máximo referente de América TV reveló con humor que tiene una excelente relación con el padre de su hijo, aunque se enfrentan a desafíos típicos de la paternidad compartida. “Ahora se egresa y estamos peleando porque solo hay dos lugares en el acto”, dijo.

También compartió su satisfacción al ver que su hijo es muy caballero. “Tiene 17 años y tiene novia, es de los que invita a cenar, compra flores, abre la puerta del auto”. A propósito de esto, Maugeri le consultó: “¿Sos buena suegra?” y David contestó: “Soy buena suegra. La novia es libra como yo. Somos diplomáticos, sabemos seducir, te damos la razón aún cuando no la tengas”.

Confesiones personales de Pamela David y el impulso a la vida

Sin embargo, entre risas, la famosa criada en Santiago del Estero contó que no siempre es como se describe y que hay un momento en el que prefiere estar sola: “Cuando me indispongo, me pongo mala, muy mala. Tiene un nombre que no me acuerdo, el síndrome de no se que… para la Justicia es un atenuante. No lo puedo manejar”.

Finalmente, en la clásica “Pregunta Megacistin” de Maugeri se le consultó acerca de qué la impulsa en la vida y Pamela respondió con honestidad. “Nací con impulso, tengo ascendente en Aries. Siempre quiero más, estar en todos los lugares, hacer mil cosas. No paro. El impulso forma parte de mi naturaleza. Pero siempre disfrutando”.

Volviendo a su familia ensamblada, Héctor Maugeri, conductor de +Caras, recordó una tapa de la revista Caras que la modelo realizó junto a Daniel, Felipe y Lola en octubre de 2021. Sobre el detrás de escena de la producción, Pamela David compartió que sus hijos no siempre están dispuestos a participar en las producciones fotográficas y que incluso ha tenido que “negociar” con ellos. “Daniel me acompaña más. Lola si bien quiere ser modelo, lo quiere ser por ella misma y no por ser mi hija. Feli es más tímido. Muchas veces hasta tengo que ofrecerles plata para que salgan en las producciones conmigo”, confesó entre risas.