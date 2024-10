El vínculo entre Wanda Nara y L- Gante siempre estuvo rodeado de incertidumbres. Aunque el cantante de RKT y la modelo compartieron muchos momentos juntos por un largo período, su relación terminó de manera tumultuosa. Cuando comenzaron a mostrarse juntos, ninguno aclaraba qué tipo de relación tenían, pese los rumores de romance siempre estuvieron presentes. La polémica entre ambos volvió a instalarse luego de que Elian aprovechó su paso por el 'Living de Susana' para dar detalles sobre su supuesto amorío con Nara. En las últimas horas, Pamela David habló sobre este tema y fue tajante sobre la versión de la empresaria.

Wanda Nara y L- Gante

La aparición de L-Gante en 'Bake Off Famosos', una foto de ambos besándose en Luján y sus comentarios críticos hacia la modelo han generado una nueva oleada de especulación sobre qué fue lo que pasó realmente. Durante su visita al programa de Susana Giménez, el cantante expresó su frustración y cuestionó a la Wanda por no hablar con honestidad sobre su relación pasada debido a su actual vínculo con Mauro Icardi.

La ex del futbolista cruzó, a través de sus redes sociales, al oriundo de General Rodríguez luego de sus declaraciones. Inmediatamente después de los dichos de Elian sobre su relación con Wanda, la mediática compartió en su cuenta oficial de Instagram una frase, que luego borro, haciendo referencia a que todo lo que se dijo era falso. "Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Ojalá una vez más te sirva para usarme para que no se hable de tu tema. Ojalá hablen tus canciones", escribió Nara.

El detalle que Pamela David mencionó sobre el triángulo amoroso entre L- Gante, Mauro Icardi y Wanda Nara

El escandalo entre Wanda Nara y L- Gante sigue creciendo y se suman nuevas especulaciones. Después de que el cantante de RKT afirmara que la empresaria no contaba la verdad sobre su romance a causa de su vínculo con Icardi, la modelo no se quedó callada y, además de enfrentarlo en las redes, dio una nota para LAM donde negó rotundamente las versiones de Elian.

Recientemente Pamela David habló de esta polémica en el programa 'Desayuno Americáno', donde ella es conductora, y destacó un detalle que podría desmentir la versión de Wanda.

L-Gante, Wanda Nara y Mauro Icardi

Según Pamela David, Nara estaría mintiendo ya que al dar sus declaraciones no lo hace de manera segura. "Cuando ella niega el romance, en esa nota que le dio a LAM, si se fijan no mira a los ojos al cronista en ningún momento. A mí me parece que Mauro está enojado y esto pasa cuando lo que se dice es verdad, porque si es mentira ¡Que inventen lo que quieren! ¡Si en las redes dicen muchas pelotudeces! Uno no se puede enganchar con una mentira. Yo creo que acá hay verdad ¡Pero no la quieren contar!", expresó.

A.D