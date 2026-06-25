Pamela David reveló cómo es el presente de su hijo y los pasos que quiere seguir

Pamela David, reconocida conductora y periodista, comparte su vida junto a Daniel Vila, un exitoso empresario y dueño de América TV. La pareja, que contrajo matrimonio en 2016, forma una familia que va mucho más allá del vínculo matrimonial, con una hija en común, Lola e hijos de matrimonios anteriores.

Daniel Vila tiene un total de cinco hijos de sus relaciones pasadas. Con Elizabeth Martínez, su primera esposa, tuvo a Augustín, Noel y Barbarita. Con Sanda Scifo, su segunda esposa, llegaron Magdalena y Luisa. Por su parte, la artista tuvo un hijo con el exbasquetbolista Bruno Lábaque, Felipe. En una entrevista con Marcelo Polino en Caras Glam, la conductora compartió detalles sobre el presente de su hijo y de la familia ensamblada que construyó con su marido.

Pamela David orgullosa de su hijo Felipe

Pamela David estuvo casada con el deportista Bruno Lábaque y sellaron ese vínculo con su hijo Felipe. Actualmente, el joven es mayor de edad, tiene una buena unión con su madre y con su padrastro Daniel Vila y está siguiendo los pasos en el mundo de los medios de comunicación. Durante la charla en Caras TV con Marcelo Polino, la artista reveló a qué se dedica el joven.

Pamela David//Caras TV

"Él está estudiando gestión de medios, se hizo el test y salió por ahí igual y también está criado en este ambiente. Entre Daniel y yo y como digo, lo ha mamado. Y Luchí, que es la hija de Daniel, digo, la anterior a Lola, tiene 23 años. Luchí se recibió haciendo gestión de medios en la UADE y él está estudiando lo mismo, está en segundo año y le encanta", comentó la artista

Asimismo, Felipe quiso seguir los pasos de su madre y hacer carrera trabajando. "Alguna vez hizo una pasantía y los chicos de América me dicen ‘Tu hijo vino a trabajar’. Y a mí se me cae el babero porque es un caballerito, es respetuoso", afirmó y agregó: "Él quiere trabajar, está bueno".

Pamela David//Caras TV

Pamela David cómo son los fines de semana familiares en Mendoza

Durante la entrevista, Marcelo Polino le recordó a Pamela una famosa tapa de la revista Caras, donde ella aparece junto a Daniel Vila y sus hijos Felipe y Lola en el quincho de su casa. "Eso es nuestra familia. Luchi vive en el mismo edificio, en el piso seis, más abajo, y compartimos mucho", explicó Pamela.

Pamela David con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

Luego la conductora de Desayuno Americano se refirió a las reuniones familiares organizadas en Mendoza, donde se juntan hijos y nietos para pasar un buen momento juntos. "Somos una familia unida y nos vamos todos los fines de semana a Mendoza. Allí, en la provincia, la mesa se hace más grande”.

Asimismo, la artista destacó que tiene un buen vínculo con el clan Vida e indicó: “De los hijos que viven en Mendoza, son siete los nietos. Noel vive en Mar del Plata, Barbarita con sus tres niñas, Agustín con su hija, y las madres de los chicos, te digo, me llevo bien con todo el mundo. Son mesas de 20 y pico de personas".

Pamela David está viviendo un presente excelente a nivel laboral y personal. La conductora no sólo construyó una destacada carrera profesional, sino una familia unida y sólida con una convivencia armoniosa entre los diferentes integrantes de esta familia ensamblada, donde prevalece el cariño y respeto en el hogar.