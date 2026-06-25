Pamela David mandó al frente a Daniel Vila y se quedó con un gran negocio

En una charla exclusiva para Caras Glam, Pamela David se sinceró sobre otra faceta de su vida y dio detalles del emprendimiento que tiene en el hotel de Mendoza de su marido, Daniel Vila. Se trata de un negocio que no solo lo gestiona, sino que también aporta algo más.

Pamela David habló del negocio que tiene en Mendoza

En una entrevista para el ciclo que conduce Marcelo Polino en Caras TV, Pamela David habló de varios aspectos de su vida y uno de ellos fue su pasión por emprender. En este sentido, hizo referencia a su hotel en Mendoza junto a Daniel Vila. Según contó, el complejo, ubicado en el Puesto del Indio, tiene un shop conocido como El Almacén del Indio que es manejado por ella misma.

Pamela David junto a Marcelo Polino en los estudios de Caras TV

“Tengo un negocio en el hotel… el shop del hotel es mío”, contó la conductora de América TV sobre su nueva faceta como empresaria junto a su marido en una zona que aprecia mucho como Mendoza. No se trata de un local cualquiera, sino que tiene una oferta interesante para los turistas o aquellas personas que decidan alojarse en esa zona.

Allí, la artista vende productos autóctonos de la provincia como ponchos, mates y productos varios. “En mis policurros tengo un negocio en el hotel, mi marido tiene un hotel y el shop de ese hotel, toda la ropa, botas, camperas o lo que necesites para escalar, esquiar y salir. Lo que quieras, te vendo todo”, explicó Pamela dejando en claro que está a cargo de la tienda que abastece a los huéspedes con todo tipo de productos relacionados.

Pamela David

Pamela David reveló su rol en el shop del hotel de Daniel Vila

Durante la entrevista con Marcelo Polino, Pamela David contó un poco más de su rutina empresarial e indicó que viaja todos los fines de semana a Mendoza y no solo está involucrada en la gestión del shop del hotel, sino también participa activamente en seleccionar los artículos que forman parte de la oferta comercial.

Pamela David

“Es mi negocio, me gusta y hago como la curaduría, elijo los cuchillos, las cosas de cuero. A mí me encanta, elijo y te lo vendo”, confesó la artista, destacando otro de sus negocios, lejos de la televisión y que la ponen muy feliz de poder hacerlo.

Este negocio representa para Pamela David una oportunidad para expresarse creativamente y desarrollar su lado emprendedor, en paralelo a su carrera en los medios. La tienda dentro del hotel se convierte así en un espacio donde la conductora pone en práctica su gusto por la moda, el diseño y la exclusividad, además de brindarle independencia y un fuerte vínculo con el emprendimiento familiar.