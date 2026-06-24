Así está hoy Benito Noble Ortega, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble

Julieta Ortega e Iván Noble fueron una de las parejas más seguidas de la década de los 2000, y que marcaron un claro estilo rebelde y rockero, fusionando sus trabajos en la industria cultural argentina. Por un lado, la actriz se robó el protagonismo en varios éxitos de la televisión; y por el otro, el cantante marcó un paso con su banda que sigue manteniendo en la actualidad. Fruto de su amor, nació su único hijo, Benito, y quien se volvió el centro de orgullo de ambos. Lejos de las cámaras y la exposición mediática, el joven de 20 años llama la atención de todos en algunas postales que sus padres comparten, y mantiene una vida ajena a la pública que ellos eligieron.

Benito Noble Ortega, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble

La historia de amor de Julieta Ortega e Iván Noble: pasión y un casamiento express

A principios del 2000, Julieta Ortega fue parte de grandes éxitos más grandes de la televisión argentina. Su presente artístico iba en subida, al igual que su exposición mediática e interés de varios usuarios fanáticos de las novelas. Por su parte, Iván Noble pasaba un momento bisagra. Tras más de una década al frente de los Caballeros de la Quema, se anunció su separación definitiva y el cantante dio un sorpresivo salto a la actuación. Fue en este mismo punto donde ambos, a pesar de sus diferentes caminos laborales, se conocieron en el año 2001 en una fiesta en Buenos Aires.

En ese momento, la actriz tenía 29 años y el cantante 33. El flechazo fue inmediato y la relación escaló con una velocidad increíble, que demostraba el estilo que ambos manejaban. En conversación con medios de comunicación, ambos admitieron que Julieta le aseguró que se casarían, hecho que ocurrió a los seis meses de noviazgo, en marzo de 2002. El enamoramiento era pasional y muy fuerte, y se mantuvieron unidos por siete años seguidos, formando una familia con su único hijo Benito.

Julieta Ortega e Iván Noble

Así es Benito Noble Ortega, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble

Benito Noble Ortega llegó a la vida de Julieta Ortega e Iván Noble el 14 de noviembre de 2005 . A pesar de pertenecer a una de las familias más famosas del espectáculo argentino, ambos padres lo mantuvieron en un bajo perfil que el joven siguió eligiendo en su actualidad. Hasta el 2009, vivió con sus dos papás unidos por el amor, pero luego la pareja decidió divorciarse en una de las separaciones más tranquilas y menos escandalosas de la farándula. Desde ese momento, demostraron priorizar la paz mental y el bienestar de su hijo, y se volvieron el ejemplo perfecto de "buenos ex", manteniendo una relación diaria unida, madura y cargada de humor en redes sociales.

El joven, de ahora 20 años, pasa la mayor parte de sus días con Julieta Ortega, manteniendo una rutina de acompañamiento y perfil relajado, en comparación con la del resto de su familia. Cuenta con un perfil de Instagram privado, donde cultiva más de 1500 seguidores, y apoya a sus padres en todos sus proyectos. A pesar de esto, Ortega y Noble comparten algunas postales escondidas sobre su presente, y no lo etiquetan para resguardar la intimidad que él eligió.

Así es Benito Noble Ortega, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble

Entre viajes por el mundo, fiestas de año nuevo y celebraciones de cumpleaños, la familia de tres se organiza para que Benito esté presente en los momentos más importantes de sus padres, y que sienta la compañía de ellos en cada uno de los intereses. En varias entrevistas, Julieta Ortega expuso que su hijo no seguirá el camino de la familia. El clan se mantiene como uno de los apellidos más importantes de la cultura, pero el joven de 20 años decidió optar por una vida de deportes, mostrando su interés por convertirse en personal trainer.

A pesar de su lejanía por el universo artístico que atraviesa a su familia, Benito se destacó en varios momentos por acompañar musicalmente a su papá, aprendiendo a tocar algunos instrumentos y acompañándolo en el escenario. Esta pasión por la música, el rock y el rap, sobre todo heredado de sus padres, que siempre compartieron estilo, lo llevó a ampliar sus conocimientos, por ejemplo, en el idioma inglés, llevándolo a tener un nivel fluido que sorprendió a Iván Noble en sus constantes viajes.

Así es Benito Noble Ortega, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble

En la actualidad, Benito Noble Ortega llama la atención de los seguidores de Julieta Ortega e Iván Noble por el estilo similar que mantiene, heredado por sus padres, y el gran parecido físico que tiene con ambos. Lejos de tener un perfil público, una carrera entre el espectáculo y la cultura argentina, y con gran pasión por el entrenamiento físico, el joven de 20 años lleva un estilo de vida íntimo pero siempre compañero de todo su clan. Con orgullo y algunas postales escondidas, la actriz y el cantante demuestran la rutina que crearon con su hijo, la buena relación entre ellos tres y cómo Benito sigue haciendo crecer sus intereses, bajo el cuidado y la compañía de sus padres.

A.E