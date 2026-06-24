El mensaje de Mirko y Milenka para Nicolás, la persona que los acompaña desde chiquitos: "Gracias por tanto amor"

Mirko y Milenka compartieron un momento especial junto a Nicolás Mart, la persona que los acompaña desde sus primeros años. Con gestos espontáneos y una complicidad evidente, los pequeños mostraron la cercanía que mantienen con él, en una escena que refleja la importancia de su presencia en la vida cotidiana. La publicación dejó ver cómo el vínculo se mantiene firme y lleno de afecto, consolidando una relación que atraviesa distintas etapas de crecimiento.

El emotivo posteo de Milenka, la hija de Marley, por el cumpleaños de Nicolás

Mirko y Milenka aparecieron en imágenes junto a Nicolás, mostrando la conexión que los une desde hace tiempo. La naturalidad de los gestos y la calidez de la interacción transmiten la relevancia de su compañía en cada etapa de sus vidas. En un entorno familiar y cercano, los niños expresaron con sencillez el cariño hacia quien está presente desde sus primeros días, reforzando la idea de un lazo que se mantiene en el tiempo.

Milenka

En las últimas horas, la cuenta de la hija de Marley sorprendió con un emotivo video que mostró una escena íntima y cotidiana. La grabación mostró al arquitecto recostado junto a los dos niños. El mayor de los hermanos, sonriente y lleno de energía, abraza con entusiasmo a quien los cuida desde que son bebés, mientras levanta el pulgar en señal de aprobación hacia la cámara. A su lado, la bebé, vestida con un body claro y un babero, se acurruca contra el diseñador y mueve sus manitos con curiosidad, observando todo con atención.

La interacción de los niños en el video que compartieron en las redes sociales refleja un momento de cercanía, donde las miradas y gestos transmiten calidez y unión. La escena se completó con Nicolás sonriendo con ternura, alternando su mirada entre los niños y la cámara. Mirko continúa gesticulando y mostrando el pulgar, mientras Milenka gira la cabeza y sigue cada movimiento. El ambiente es relajado y natural, con gestos espontáneos que refuerzan la conexión entre ellos.

En este contexto, la publicación fue acompañada por un mensaje que destacaba el vínculo con Nicolás: "¡Qué chiquita que era hace 1 año! Muy feliz cumple, Nicolás, y gracias por cuidarme tanto”. La frase resume el agradecimiento de los niños hacia la persona que los acompaña desde sus primeros años, reforzando la importancia de su presencia en su rutina diaria. Este gesto reflejó cómo los pequeños reconocen el cariño y la dedicación de quien está junto a ellos en momentos de crecimiento y juego.

Mirko enterneció a todos con un sentido mensaje de cumpleaños para Nicolás, quien lo cuida desde que es un bebé

En otro video, que fue difundido en las redes sociales de Mirko, se presentó un recorrido por distintos momentos vividos entre Nicolás y los niños. Las imágenes mostraron escenas de viajes, paseos y situaciones cotidianas que reflejan la compañía constante del arquitecto desde que el hijo de Marley era muy pequeño. Se los pudo ver juntos en un estacionamiento, en la playa sobre rocas, en restaurantes y en centros comerciales, siempre compartiendo gestos de complicidad.

Además, la grabación incluyó también momentos de juego y diversión, como la construcción de un castillo de arena, paseos por la naturaleza y escenas en un puerto pintoresco. En varias imágenes, el profesional aparece levantando al niño en el aire o llevándolo sobre sus hombros, transmitiendo cercanía y protección. La secuencia refuerza la idea de un vínculo que se mantiene firme a lo largo del tiempo. Las fotografías también mostraron la relación con Milenka desde sus primeros días.

“Muy feliz cumple, Nicolás, gracias por tanto amor”, escribieron en la cuenta de Mirko. Cada imagen refleja ternura y cuidado, destacando cómo está presente en los momentos más importantes de la vida de los hijos de Marley. Los seguidores del pequeño no demoraron en desearle un feliz cumpleaños al arquitecto. Pero entre los que más se destacaron apareció un comentario de Susana Giménez: “Feliz cumpleaños, Nikito querido, que seas feliz siempre. Te quiero mucho”.

Marley y Mirko

Mirko y Milenka dejaron un mensaje que refleja la importancia de la compañía de Nicolás en sus vidas. Las imágenes y gestos compartidos muestran cómo su presencia se convirtió en parte esencial de su crecimiento, con momentos que transmiten cercanía y afecto. La interacción evidencia un vínculo que se sostiene en el tiempo, reforzando la idea de una relación construida desde la infancia y que continúa vigente.

VDV